تصادف خودرو سواری با عابر پیاده در جاده جدید آمل به بابل یک کشته برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد حسنی بالاجاده - غلام نیا روشن روابط عمومی اورژانس بابل گفت: طی گزارش مردمی به مرکز ارتباطات اورژانس بابل مبنی بر تصادف خودرو سواری با عابر پیاده در جاده جدید آمل به بابل ابتدای روستای علیشاه مبنی گزارش شد.

او افزود:پس از دریافت این گزارش بلافاصله مرکز ارتباطات اورژانس بابل تکنسین‌های پایگاه‌های امین اباد را به محل حادثه اعزام کرد.

غلام نیا روشن گفت:تکنسین‌های اورژانس در کمترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شدند.

او افزود:در این حادثه متاسفانه عابر پیاده که زن ۶۰ساله بود به علت شد جراحات و خونریزی فاقد علائم حیاتی بود.

غلام نیا روشن گفت:تلاش‌های تکنسین‌های اورژانس برای احیای ثمری نداشت با این حال به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شد که متاسفانه تلاش‌های کادردرمان بیمارستان هم بی نتیجه بود.