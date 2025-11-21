تصادف خودرو سواری با عابر پیاده در جاده جدید آمل به بابل یک کشته برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد حسنی بالاجاده - غلام نیا روشن روابط عمومی اورژانس بابل گفت: طی گزارش مردمی به مرکز ارتباطات اورژانس بابل مبنی بر تصادف خودرو سواری با عابر پیاده در جاده جدید آمل به بابل ابتدای روستای علیشاه مبنی گزارش شد.
او افزود:پس از دریافت این گزارش بلافاصله مرکز ارتباطات اورژانس بابل تکنسینهای پایگاههای امین اباد را به محل حادثه اعزام کرد.
غلام نیا روشن گفت:تکنسینهای اورژانس در کمترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شدند.
او افزود:در این حادثه متاسفانه عابر پیاده که زن ۶۰ساله بود به علت شد جراحات و خونریزی فاقد علائم حیاتی بود.
غلام نیا روشن گفت:تلاشهای تکنسینهای اورژانس برای احیای ثمری نداشت با این حال به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شد که متاسفانه تلاشهای کادردرمان بیمارستان هم بی نتیجه بود.