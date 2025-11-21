باشگاه خبرنگاران جوان ـ سوسنگرد نقطه پایان انتظار خانواده‌ای شد که چهل روز چشم به راه بودند؛ رضا عباس‌پور نوجوانی از خطیرکلا پیش از آنکه پدر به اهواز برسد با ترکش خمپاره پر کشید. در کوچه‌های باریک خطیرکلا هنوز نام رضا عباس‌پور با بغض و افتخار بر زبان‌ها جاری است، جوانی از دل روستا در سال ۱۳۴۱ چشم به جهان گشود و خیلی زود مسیر زندگی‌اش را با انقلاب و جبهه گره زد. وقتی پای صحبت‌های حمید عباس‌پور برادر شهید می‌نشینم نگاهش پر از خاطره است صدایش آرام اما لرزان و هر جمله‌اش مثل زخمی تازه بر دل می‌نشیند.

نوجوانی که لباس رزم پوشید حمید با نگاهی به گذشته می‌گوید: رضا از همان دوران دبیرستان وارد مبارزات شد، اعلامیه پخش می‌کرد، در تظاهرات شرکت داشت، بارها مأموران طاغوت او را کتک زدند اما هیچ‌وقت عقب‌نشینی نکرد برایش مبارزه یک تکلیف بود.

از بسیج تا جبهه بعد از انقلاب رضا به بسیج و سپاه پیوست، وقتی جنگ شروع شد،داوطلبانه به گروه‌های جنگ‌های نامنظم شهید چمران ملحق شد و راهی اهواز شد.

روزهای سخت سوسنگرد این برادر شهید بغضش را فرو می‌خورد و در ادامه گفت‌وگو می‌گوید: رضا با گروه چمران به سوسنگرد رفت، تجهیزات کم بود، مهمات نمی‌رسید، بنی‌صدر خائن رزمنده‌ها را جلو فرستاده بود اما پشتیبانی نکرد وقتی دستور عقب‌نشینی رسید عراقی‌ها حمله کردند و همه نیروها در منطقه مالکیه به شهادت رسیدند و رضا هم همان‌جا در ۲۱ بهمن ۱۳۵۹ با ترکش خمپاره پر کشید.

دلتنگی خانواده و شوک پدر چهل روز از رضا خبری نداشتیم پدرم دیگر طاقت این بی‌خبری را نداشت و راهی اهواز شد، در حالی که صبح همان روز رضا شهید شده بود وقتی پدر رسید خبر شهادتش را شنید، همان لحظه درد سینه‌اش شروع شد و دیگر هیچ‌وقت خوب نشد.

تشییع باشکوه و وصیت‌نامه‌ای پر معنا پیکر شهید به قائم‌شهر منتقل شد، مراسمی باشکوه برگزار شد، مادر شهید در میان اشک و لبخند گفت: «پسرم شهادتت مبارک، به آرزویت رسیدی.» اما آنچه بیش از همه دل‌ها را لرزاند وصیت‌نامه شهید رضا عباس‌پور بود؛ کلماتی که از ایمان،اخلاص و معرفت به هدفش سرچشمه می‌گرفت او چنین نوشت: «هرگز برایم گریه نکنید، اشک شما لبخند دشمن است.به جای تسلیت، در پی شهادتم به هم تبریک بگویید هیچ‌وقت از فعالیت‌های انقلابی دست نکشید، حتی بیشتر ادامه دهید.»