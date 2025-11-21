باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمدحسین لطیفی، کارگردان سینما و تلویزیون در حاشیه نکوداشت چهلمین روز درگذشت زنده‌یاد محمد کاسبی درباره راز ماندگاری نقش‌های مرحوم کاسبی گفت: راز محبوبیت نقش‌های او به چند عامل بستگی داشت. اول انتخاب محمد کاسبی بود. ایشان به راحتی هر نقشی را نمی‌پذیرفت. گاهی می‌گفت باید ببینم می‌توانم این نقش را بازی کنم یا نه. اول باید با خودش کنار می‌آمد. مسئله دیگر این بود که مرحوم کاسبی از جامعه‌ دور نشده بود، و با مردم زندگی می‌کرد.

لطیفی ادامه داد: مسئله دیگر و مهمتر از آن این است که محمد کاسبی آرتیست بود؛ فقط بازیگر نبود. یعنی هنر سینما داشت و چون هنر سینما داشت، برای هر عملش دلیل داشت. او برای هر نقشی که داشت فکر می‌کرد. ایشان حتی نسبت به چهار دیالوگ نظر داشت و می‌گفت این دیالوگ‌ها غلط است و من نباید بگویم. از آنجایی که ایشان تحلیل از سینما داشت و تمام بخش‌های سینما را می‌شناخت و تخصص‌ او در زمینه بازیگری بود، همین امر باعث می‌شد بتواند روان، صحیح و قابل باور بازی کند.

این کارگردان سینما در پاسخ به این سوال که به‌نظر شما کدام نقش زنده‌یاد محمد کاسبی در دل‌ها نشسته؟ گفت: اکثر نقش‌های ایشان به یادگار مانده است، ولی صادقانه بگویم «خوش رکاب» بیشتر در یاد‌ها مانده و مردم با آن ارتباط برقرار کردند، یا در سریال «صاحبدلان» یک نقش جدید و منفی را بازی کرد. همچنین، در سریال «مرگ دیگری» کار متفاوتی را بازی کرده بود. مرحوم کاسبی نقش‌های متفاوتی بازی کرد، که نشان‌دهنده توانمندی ایشان در حوزه بازیگری بود.