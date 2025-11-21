باشگاه خبرنگاران جوان ـ چت‌بات‌های هوش مصنوعی در بعضی کارها خیلی خوب هستند، اما در بعضی کارهای دیگر خیلی خوب عمل نمی‌کنند. بنابراین لازم است که هنگام کار کردن با آنها بسیار مراقب باشیم.

اگرچه چت‌بات‌ها می‌توانند برای برخی کارها عالی باشند، اما در برخی موارد دیگر می‌توانند امنیت و حریم خصوصی کاربران را به خطر بیندازند.

اگر در زمینه هوش مصنوعی تازه‌کار هستید، این گزارش برای شماست. در این گزارش، چند توصیه درباره بایدها و نبایدهای استفاده از چت‌بات‌هایی مانند «چت‌جی‌پی‌تی»(ChatGPT)، «جمینای»(Gemini) و سایرین ارائه شده است.

برای مثال، استفاده از چت‌بات‌ها برای طوفان فکری و تولید محتوا ایده بسیار خوبی است، اما استفاده از آنها برای تقلب در تکالیف یا پذیرفتن هر آنچه که آنها بدون هیچ پرسشی می‌گویند، ایده خوبی نیست. چت‌بات‌ها اغلب می‌توانند چیزهایی را از خودشان دربیاورند و بهتر است هر حقیقتی را که ارائه می‌دهند، دوباره بررسی کنید.

در ادامه، ۱۰ مورد از بایدها و نبایدهای استفاده از چت‌بات آورده شده است.

بایدها

۱. از هوش مصنوعی بخواهید در تصمیم‌گیری به شما کمک کند. اگر در زندگی خود به یک دوراهی رسیده‌اید و باید تصمیمی بگیرید، خواه درباره خرید ماشین جدید و خواه درباره اسباب‌کشی، موقعیت را شرح دهید و از چت‌جی‌پی‌تی بخواهید فهرستی سودمند از مزایا و معایب تهیه کند.

اگرچه نیازی نیست که هوش مصنوعی تصمیم‌های بزرگی را برای شما بگیرد اما می‌تواند در تشریح جنبه‌های گوناگون تصمیمی که باید بگیرید، بسیار خوب باشد و به شما کمک کند تا تصویر کلی را ببینید.

۲. برای ویرایش از آن استفاده کنید. چت‌بات‌هایی مثل چت‌جی‌پی‌تی و جمینای در ویرایش نوشته‌ها عالی هستند. می‌توانید نوشته‌هایتان را کپی‌پیست کنید یا آنها را از گوگل درایو به صورت یک سند Word خروجی بگیرید و در چت‌جی‌پی‌تی آپلود کنید و سپس بپرسید: می‌توانی این را ویرایش کنی؟

اگر متن کوتاه باشد، هوش مصنوعی به سادگی یک نسخه‌ مرتب‌تر از سند را به شما ارائه می‌دهد. اگر طولانی باشد، نکات سبک و ساختار سند را مورد بحث قرار می‌دهد. هوش مصنوعی در هر دو مورد می‌تواند یک سند Word را که تغییرات در آن بررسی شده‌اند، در اختیار شما قرار دهد یا فقط تغییرات پیشنهاد را اعمال کند.

۳. از هوش مصنوعی برای یادگیری چیزهای جدید استفاده کنید. دسترسی به چت‌بات‌های هوش مصنوعی مانند داشتن یک معلم خصوصی روی تلفن همراه یا لپ‌تاپ است که می‌تواند تقریباً هر چیزی را که می‌خواهید یاد بگیرید به شما آموزش دهد. دنیا در اختیار شماست؛ پس یک موضوع را انتخاب کنید و شروع به یادگیری کنید.

اگر دوست داشته باشید، می‌توانید از چت‌جی‌پی‌تی بخواهید برنامه‌ای بسازد که برای آموزش چیزی در بلندمدت به شما طراحی شده باشد. فقط کافی است از آن بخواهید. این برنامه در آموزش مهارت‌های فیزیکی خیلی خوب نیست اما شما را به ویدیوهای مرتبط یوتیوب که نحوه انجام دادن کاری را نشان می‌دهند، راهنمایی می‌کند.

۴. از هوش مصنوعی برای بازی‌های سرگرم‌کننده استفاده کنید. چت‌بات‌ها برای بازی کردن عالی هستند. برای شروع کافیست از آنها بخواهید که یک بازی «دوز» یا «O X» را انجام دهند. در واقع، این ربات‌ها می‌توانند بیشتر بازی‌های تخته‌ای ساده مانند شطرنج، چکرز، کانکت فور و بتل‌شیپ را انجام دهند که بسیار سرگرم‌کننده هستند.

شما حتی می‌توانید از هوش مصنوعی برای ساخت یک بازی ماجراجویی متنی به سبک کتاب‌های قدیمی «ماجراجویی خودت را انتخاب کن» استفاده کنید. با استفاده از منوی چت‌بات‌های جی‌پی‌تی در نوار منوی سمت چپ می‌توانید یک جی‌پی‌تی را برای یک بازی خاص که می‌خواهید انجام دهید، جست‌وجو کنید.

۵. از هوش مصنوعی برای کدنویسی استفاده کنید. یکی از نقاط قوت هوش مصنوعی این است که می‌تواند کد بنویسد. شما می‌توانید از هوش مصنوعی برای کدنویسی استفاده کنید یا می‌توانید کد موجود خود را آپلود کنید و از آن بخواهید که در تکمیل آن کمک کند. این قابلیت به ویژه در حالت Agent چت‌جی‌پی‌تی خوب کار می‌کند. در این حالت می‌توانید از چت‌جی‌پی‌تی بخواهید که یک برنامه را در پس‌زمینه کدنویسی کند زیرا این کار می‌تواند مدتی طول بکشد.

این قابلیت زمانی سودمند است که به چیزی بسیار خاص نیاز دارید که در جای دیگری موجود نیست یا فقط می‌خواهید از آن برای ساخت یک بازی به سبک «مهاجمان فضا»(Space Invaders) استفاده کنید.

چت‌بات‌ها می‌توانند برای موقعیت‌های حرفه‌ای‌تر نیز کد بنویسند اما ارزشش را دارد که از یک متخصص برای بررسی دقت کدها کمک بگیرید زیرا چت‌بات ممکن است اشتباه کنند.

نبایدها

۱. از هوش مصنوعی برای تقلب در تکالیف استفاده نکنید. استفاده کودکان از چت‌جی‌پی‌تی برای پاسخ دادن به پرسش‌های مطرح‌شده در تکالیف ایده خوبی نیست. اولا این که این کار تقلب است و دوم این که برای آموزگاران کاملاً واضح است چه کسی از چت‌جی‌پی‌تی استفاده می‌کند و لو رفتن این موضوع می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.

همین امر درباره دانشجویان دانشگاه نیز صدق می‌کند. پیامدهای لو رفتن می‌تواند بیشتر باشد و شاید به مردود شدن در دروس منجر شود.

از سوی دیگر، استفاده از حالت مطالعه چت‌جی‌پی‌تی به عنوان یک آموزگار خصوصی برای کمک به یادگیری ایده بسیار خوبی است.

۲. هر چیزی که هوش مصنوعی می‌گوید، بدون بررسی باور نکنید. مدل‌های زبانی بزرگ مانند چت‌جی‌پی‌تی می‌خواهند سودمند باشند. در واقع، آنها اغلب می‌خواهند بیش از حد سودمند باشند و این باعث می‌شود که چیزهایی را از خودشان بسازند. این اتفاق به قدری زیاد رخ داده است که نام خودش را دارد؛ «توهمات هوش مصنوعی». چت‌بات‌های هوش مصنوعی با توهم خود می‌توانند حقایق را از ناکجاآباد بگیرند. آنها با توهم خود می‌توانند پژوهش‌های علمی یا پرونده‌های حقوقی را سرهم‌ کنند یا راه‌حل‌های اشتباه را برای مسائل ریاضی ارائه دهند.

میزان توهم در جدیدترین مدل «اوپن‌ای‌آی»(OpenAI) موسوم به «ChatGPT-5» به حدود ۱.۴ درصد می‌رسد که پایین است اما همچنان به این معناست که باید هر چیزی را که به شما می‌گوید، دوباره بررسی کنید تا از درستی آنها مطمئن شوید.

۳. به کودکان اجازه ندهید خودشان از هوش مصنوعی استفاده کنند. به گفته مقامات اوپن‌ای‌آی، چت‌جی‌پی‌تی برای کودکان زیر ۱۳ سال در نظر گرفته نشده است و آنها از افراد ۱۳ تا ۱۸ ساله خواسته‌اند که پیش از استفاده از چت‌جی‌پی‌تی، رضایت والدین خود را دریافت کنند.

اگر به همراه کودک زیر ۱۳ سال از یک چت‌بات هوش مصنوعی استفاده می‌کنید، شما به عنوان بزرگسال باید فردی باشید که با چت‌بات تعامل دارد و همچنان توصیه می‌شود مراقب استفاده افراد بالای ۱۳ سال و زیر ۱۸ سال از آن باشید.

بنابراین، اگر می‌خواهید از چت‌جی‌پی‌تی برای ایجاد یک داستان پیش از خواب برای فرزندانتان استفاده کنید یا به آنها اجازه دهید با آن بازی کنند، تا وقتی شما فردی باشید که با چت‌بات تعامل دارد، مشکلی نیست.

۴. شماره کارت اعتباری خود را به هوش مصنوعی ندهید. فراتر از وارد کردن جزئیات پرداخت خود هنگام ثبت نام برای حساب Plus یا Pro، هرگز توصیه نمی‌شود که جزئیات کارت اعتباری خود را در یک چت‌بات وارد کنید.

بسیار بعید است که یک چت‌بات هوش مصنوعی از شما جزئیات کارت اعتباری‌تان را بخواهد اما بدیهی است که اگر هم بخواهد، شما هرگز نباید چنین چیزی را ارائه دهید. همان طور که هوش مصنوعی به تکامل تهدیدات امنیتی که از آن سوءاستفاده می‌کنند و همچنین پذیرش آن توسط ما می‌پردازد، کاملاً ممکن است که نوعی کد مخرب بتواند یک چت‌بات هوش مصنوعی را هک کند یا حتی از آن تقلید کند.

۵. برای توصیه‌های پزشکی به هوش مصنوعی تکیه نکنید. اگر می‌خواهید درباره یک بیماری خاص تحقیق کنید یا از هوش مصنوعی بخواهید آنچه را پزشکان به شما می‌گویند به روشی ساده و قابل فهم برای شما توضیح دهد، می‌تواند بسیار سودمند باشد. با وجود این، هوش مصنوعی یک پزشک واجد شرایط نیست.

کار هوش مصنوعی در توضیح اصطلاحات پزشکی، فوق‌العاده‌ای است اما این بدان معنا نیست که با توجه به فهرستی از علائم شما، صلاحیت تشخیص بیماری را دارد. باز هم توصیه کلی برای استفاده از چت‌جی‌پی‌تی و سایر چت‌بات‌ها به عنوان راهی عالی برای ایده‌پردازی و صحبت درباره موضوعات، صدق می‌کند اما به یاد داشته باشید که همیشه باید برای امور پزشکی نظر یک متخصص پزشکی را جویا شوید.

منبع: ایسنا