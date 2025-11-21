فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت از اجرای ۲ هزار برنامه به مناسبت هفته بسیج در رشت خبر داد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ سرهنگ پاسدار حسن امینی، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته بسیج در مهدیه رشت با گرامیداشت آغازین روز از هفته بسیج مستضعفین اظهار کرد: بسیج نماد حضور مردم،مقاومت ملی و آگاهی یک ملت، همراه با معنویت است.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) گفت: متناسب با هفته بسیج و تقارن با ایام شهادت حضرت زهرا(س) برنامههای راهبردی مبتنی بر عملگرایی همراه با آرمانهای توحیدی انقلاب اسلامی با هدف تقویت انسجام اجتماعی و ارتقای امنیت محلات در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر نقش کمنظیر بسیجیان در ایجاد امنیت پایدار شهری در محلات، شهرها و پشتیبانی از اقدامات اطلاعاتی و امنیتی در دفاع مقدس ۱۲ روزه افزود:همزمان با هفته بسیج، یکی از گستردهترین رزمایشهای امنیتی در قالب گشتهای رضویون با ۲ هزار و ۲۰۰ گشت خودرویی بسیج در محلات و محورهای اصلی شهر مستقر شده و در روز پنجم آذرماه همزمان با سالروز تاسیس بسیج مستضعفین اجرا میگردد.
سرهنگ پاسدار امینی در ادامه به برنامههای هفته بسیج اشاره و افزود: در روز شهادت حضرت صدیقه طاهره(س)، تجمع بزرگ فاطمیه با مشارکت پرشور خواهران بسیجی در میدان شهرداری و شهدای ذهاب برگزار و، مراسم تشییع پیکرهای مطهر ۷ شهید گمنام دفاع مقدس نیز همان روز از ساعت ۸:۳۰ از سپاه ناحیه رشت آغاز در پایان تجمع فاطمیه به ایستگاه آخر خود میرسد.
وی با تاکید بر یادمان شهدای بسیج که در مراسمی با عنوان مثل سلامی، مثل شهید سلامی، با حضور مسئولان و دستگاههای اجرایی، از فرماندهان پایگاههای مقاومت و خانواده معظم شهدا تجلیل خواهد شد بیان کرد: در طول هفته بسیج اگر دستگاههای اجرایی نسبت به راهاندازی پایگاههای مقاومت اعلام آمادگی کنند سپاه ناحیه مرکزی رشت در اسرع وقت برای راه اندازی آن اقدام می کند.
سرهنگ امینی با اشاره به برگزاری پیادهروی جامعه کارگری در مسیر شهرک صنعتی سپیدرود در راستای یادآوری تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به یکی از شرکتهای داخل شهرک صنعتی است صورت میگیرد، گفت: در طول هفته بسیج نهضت کتابخوانی با محوریت کتابهایی که مورد تقریظ رهبری قرار گرفتهاند در قالب طرح امین برگزار میشود.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه بیش از ۲هزار ویژه برنامه هفته بسیج در سطح پایگاههای مقاومت بسیج و حوزه های خواهر و برادر در نظر گرفته شده است، افزود: بسیج، یعنی نیروی کارآمدِ کشور برای همه میدانها ست.
وی از برگزاری تجمع اقتدار بسیجیان در روز پنجم آذرماه خبر داد و افزود: برگزاری یادواره شهدای محله در قالب آبروی محله، برگزاری کاروانهای سلامت و ویزیت های رایگان در سطح پایگاه های مقاومت از دیگر برنامههای سپاه ناحیه مرکزی رشت در هفته بسیج است.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به اجرای المپیادها و جشنوارههامتنوع ورزشی در سطح پایگاههای مقاومت بسیج در این هفته و نشستهای تبیینی و بصیرتی با حضور اساتید برجسته استانی و شهرستانی گفت: ویژه برنامه «مادرم میآید» در جوار شهدای گمنام بوستان ملت، برگزاری میزهای خدمت در قالب برنامه «گرهگشا» در سطح پایگاههای مقاومت بسیج و هر پایگاه یک «میز جهادی» با حضور مسئولین به منظور دیدار بی واسطه با مسئولین در هفته بسیج برنامه ریزی شده است.
سرهنگ پاسدار امینی با تاکید بر اجرای برنامههای بسیج محلات و بسیج اقشار در هفته بسیج با برگزاری «همایش ریحانههای فاطمی» در قالب مسجد و پایگاه همیار مدرسه در محله تصریح کرد: برگزاری نشستهای تخصصی روایت حقیقت با محوریت «پیشرانی بانوان بسیجی در تربیت نسلی مقاوم »و«روایت خدمات خودجوش مردم در دفاع مقدس ۱۲ روزه»، افتتاح همزمان مسکن محرومین و پایگاههای مقاومت، برگزاری یادوارههای شهدا در قالب محفل لالهها، پویش روضههای خانگی در قالب هر پایگاه یک حسینیه، برنامه کتابخوانی خط امین، برگزاری نمایشگاههای تجسمی و ایستگاههای صلواتی از دیگر برنامههای سپاه ناحیه مرکزی رشت در هفته بسیج است.
وی با اشاره به برگزاری اجتماع عظیم فاطمی در روز شهادت حضرت زهرا (س) و اجرای رویدادهای فرهنگی تبلیغی «بانوی بی نشان» و «خیمه مادری» در هفته بسیج گفت: رزمایش دیدار با خانواده ۱۸۶ خانواده شهید در قالب «یادگاران نور» اکران عمومی فیلم مجنون، آزادی ۱۸ زن زندانی غیر عمد ملقب به القاب مبارک حضرت زهرا(س) از دیگر برنامههای سپاه ناحیه مرکزی رشت در هفته بسیج است.
سرهنگ پاسدار امینی با بیان اینکه برگزاری مسابقات فرهنگی از جمله عکاسی، تیراندازی، پویشهای مجازی و برگزاری و توزیع بستههای معیشتی از دیگر برنامههای در نظر گرفته شده در هفته بسیج در سطح پایگاههای مقاومت بسیج است، افزود: اجرای جشنواره آیههای نور از دیگر برنامه های برنامه ریزی شده در سطح پایگاه های مقاومت بسیج و حوزه های مقاومت سپاه ناحیه مرکزی رشت می باشد.