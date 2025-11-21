پیشنهاد ایران برای ایجاد مرکز فرآوری مشترک مواد معدنی افغانستان در مرز دو کشور

باشگاه خبرنگاران جوان- نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در دیدار با سرپرست وزارت معادن و نفت طالبان، از بررسی طرح ایجاد مرکز فرآوری مواد معدنی افغانستان در نقطه مرزی دو کشور خبر داد.

در این نشست که با حضور سفیر ایران در کابل برگزار شد، «قدیر قیافه» با اشاره به ذخایر غنی معدنی افغانستان، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک معدنی بین بخش خصوصی دو کشور و تدوین برنامه‌ای ده‌ساله برای توسعه این بخش را مطرح کرد.

قیافه بر توانمندی ایران در زنجیره کامل تولید فولاد، ارائه تجهیزات، فناوری و مشارکت در پروژه‌های تأمین برق تأکید و اعلام کرد: ایران آماده است در ایجاد مرکزی مشترک برای فرآوری مواد معدنی در مرز دو کشور مشارکت کند.

از سوی دیگر، «هدایت‌الله بدری»، سرپرست وزارت معادن و نفت طالبان، با استقبال از پیشنهادات ایران، بر تمایل افغانستان به توسعه روابط و اجرای توافقات پیشین تأکید کرد. وی همچنین سیاست این کشور را برای انجام فرآیند استخراج و فرآوری مواد معدنی در داخل خاک افغانستان مشخص کرد.

«علیرضا بیکدلی»، سفیر ایران در کابل نیز در این دیدار با اشاره به شرایط دشوار افغانستان، خواستار تسریع در پیگیری توافقات قبلی و ارائه اطلاعات لازم از سوی طرف افغانستانی شد.

این طرح در صورت اجرا، می‌تواند زمینه‌ساز همکاری گسترده‌تر اقتصادی و فنی بین دو کشور و ایجاد ارزش افزوده برای بخش معدن افغانستان باشد.