باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدصادق معتمدیان، در آیین افتتاح پروژههای عمرانی باقرشهر با تقدیر از اقدامات عمرانی، خدماتی و زیرساختی شهرداری اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف مدیران، خلق منابع مالی است و خوشبختانه این توانمندی در باقرشهر بهخوبی دیده میشود.
استاندار تهران با اشاره به مشکلات زیستمحیطی ناشی از آرادکوه گفت: بوی تعفن، آلودگی اراضی، شیرابهها و مشکلات انتقال پسماند از موضوعاتی است که نارضایتی مردم را به همراه داشته و خوشبختانه این موارد در سطح ملی در دستور کار قرار گرفته و الزاماتی برای شهرداری تهران تعیین شده و با محوریت ریاستجمهوری ساماندهی این وضعیت دنبال میشود.
وی در ادامه به چالش لکههای صنعتی در استان و بهویژه شهرستان ری اشاره کرد و افزود: ۳۸ لکه صنعتی در استان تهران وجود دارد که بیش از ۲۰ هزار واحد را شامل میشود و متأسفانه در سالهای گذشته نظارت کافی وجود نداشته و تنها در شهرستان ری ۱۲ هزار واحد صنعتی در ۱۰ لکه قرار دارد که بخشی از آنها باعث آلودگی هوا، مشکلات بهداشتی و بینظمیهای اقتصادی شدهاند که برنامهریزی کردهایم تا پایان دولت بخش عمده این نابسامانیها ساماندهی شود.
معتمدیان با اشاره به نتایج نخستین سفر شهرستانی سال گذشته عنوان کرد: ۴۴ مصوبه عمرانی و اقتصادی برای شهرستان ری تصویب شد، که بیش از نیمی از آنها اجرایی شده و با پیگیری مستمر و همه جانبه کمیته پیگیری مصوبات سفرهای شهرستانی عملیاتی و اجرایی شدن ۵۰ درصد باقیمانده نیز طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته انجام خواهد شد، چنانکه اکنون عملیات احداث بیش از ۴۰ مدرسه و حدود ۶۰۰ کلاس درس در حال انجام است و امیدواریم پیش از آغاز سال تحصیلی آینده تکمیل شود.
وی ادامه داد: فاز دوم کار، تجهیز و هوشمندسازی مدارس است که با کمک دولت، خیرین و شهرداریها انجام خواهد شد.
استاندار تهران همچنین شهرستان ری را یکی از قطبهای مهم انرژی خورشیدی معرفی کرد و گفت: ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرستان در حال ساخت است و بخشی از آن در دهه فجر و بخشی در سال ۱۴۰۵ افتتاح خواهد شد و در سطح استان نیز ۱۲ هزار مگاوات مجوز ساخت نیروگاه تجدیدپذیر صادر شده و پیشبینی میکنیم بیش از هزار مگاوات آن طی یک سال آینده به بهرهبرداری برسد.
معتمدیان با تأکید بر هدفگذاری دولت برای کاهش ناترازی انرژی کشور، این اقدامات را زمینهساز کاهش قطعی برق در منازل و مراکز اقتصادی دانست.
استاندار تهران در پایان با قدردانی دوباره از مردم باقرشهر و مسئولان شهرستان و استان گفت: هدف ما گسترش عادلانه خدمات در مناطق کمبرخوردار است تا رفاه و رضایتمندی مردم بیش از پیش افزایش یابد.
منبع:روابط عمومی استانداری تهران