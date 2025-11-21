رئیس قوه قضاییه «اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» را در راستای سیاست‌ها و رویکرد‌های مدون دستگاه قضایی ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای بر ضرورت تکریم بیش از پیش و مضاعفِ ارباب رجوع و مراجعین به قوه قضاییه تاکید دارد و در این راستا مفادی بر«دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» الحاق و افزوده شد تا رویکرد تکریمی قوه قضاییه در قبال شهروندان و مراجعین، موسّع‌تر و گسترده‌تر شود.

منطبق با مفاد اصلاحیه موصوف، که از سوی رییس قوه قضاییه به کلیه واحدهای قضایی ابلاغ شده است مصادیق حقوق شهروندی و حقوق متهمین و اصحاب دعوی در مراجع و محاکم قضایی بسیط ‌تر شده است و سازوکارهای نظارتی در قبال این امر نیز تقویت گردیده است.

در بحثِ پاسخگویی به افکارعمومی و اطلاع‌رسانی راجع به روند رسیدگی به پرونده‌های مهم، به ویژه پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه نیز رویکرد قوه قضاییه منطبق با این اصلاحیه، تقویت خواهد شد.

وفق ابلاغیه ناظر بر «اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» که توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، صادر شده مراکز مشاور خانواده نیز به شمول دستگاه‌های مشمول دستورالعمل موصوف، الحاق می‌شوند.

همچنین بندی جدید به ماده ۵ این دستورالعمل که ناظر بر «پاسخگویی به افکارعمومی و اطلاع‌رسانی راجع به روند رسیدگی به پرونده‌های مهم، به ویژه پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه» است، الصاق می‌شود که به موجب آن، موجبات پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور حین مذاکرات برای صدور آرای وحدت رویه قضایی و امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی با رعایت قیود مقرر در قانون، فراهم می‌گردد.

وفق اصلاحیه ابلاغ شده، در راستای ماده ۶ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه ناظر بر رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف می‌شود با هدف رعایت حقوق متهم، اصحاب دعوا و مرتبطان در دعوا از قبیل وثیقه‌گذار و کفیل، زیر ساخت لازم را برای نظارت و بررسی هوشمند فراهم آورد.

همچنین معاونت منابع انسانی قوه قضاییه نیز موظف است اهتمام قاضی نسبت به رعایت حقوق متهم، اصحاب دعوا و مرتبطان در دعوا را به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد وی در سامانه جامع عملکرد قضات لحاظ کند.

منطبق با اصلاحیه ابلاغ شده، در راستای ماده ۸ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه ناظر بر رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار، دادستان‌ها موظف شده‌اند آموزش‌های لازم را به ضابطان ارائه دهند تا انجام تحقیقات و بازجویی‌ها از متهمین مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی و با احتراز از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و پرسش از گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده باشد. همچنین دادستان‌ها مکلف شده‌اند بر اجرای این امور و شئون توسط ضابطین، نظارت داشته باشند.

وفق اصلاحیه ابلاغ شده، در راستای ماده ۱۲ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه ناظر بر حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع، امکان استعلام و اطلاع از آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی برای طرفین پرونده بدون نیاز به حضور در مرجع قضایی فراهم می‌شود.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

برچسب ها: قوه قضاییه ، محسنی اژه‌ای
خبرهای مرتبط
دستگیری باندی مرکب از تعدادی کارچاق‌کن و یک نفر از کارکنان قوه قضاییه
محسنی اژه‌ای:
استارتاپ‌ها هیئت ۳ تا ۵ نفره برای جلب رضایت شاکیان تشکیل دهند
پرونده مفقودی ستاره حیدری در شعبه دوم بازپرسی آبادان در حال رسیدگی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز برنامه ملی حمایت آموزشی کمیته امداد/ چگونگی شناسایی و حمایت از دانش‌آموزان مستعد
آخرین وضعیت فرونشست زمین در کشور؛ ۳ استان در صدر مناطق آسیب‌پذیر
شاخص آلودگی هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس
یک ایرانی محبوس در بلژیک به کشورمان منتقل شد
«اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» ابلاغ شد
مشکلات زیست‌محیطی آرادکوه در سطح ملی پیگیری می‌شود
آخرین اخبار
«اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» ابلاغ شد
مشکلات زیست‌محیطی آرادکوه در سطح ملی پیگیری می‌شود
شاخص آلودگی هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس
یک ایرانی محبوس در بلژیک به کشورمان منتقل شد
آخرین وضعیت فرونشست زمین در کشور؛ ۳ استان در صدر مناطق آسیب‌پذیر
آغاز برنامه ملی حمایت آموزشی کمیته امداد/ چگونگی شناسایی و حمایت از دانش‌آموزان مستعد
فروش و عرضه قلیان به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع
سامانه‌ای که تکلیف املاک بی‌سند را روشن می‌کند
دستبند پلیس زینت دست مامور قلابی شد
ناکامی سارق در اخاذی پس از سرقت
مقام شهادت عزتی جاودانه است/ ضرورت پاسداشت نام و یاد شهدا
آموزش و پرورش، رکن اصلی برگزاری انتخابات تمام مکانیزه و تناسبی در پایتخت است
توقیف سمند حامل ۱۳۰۰ لیتر نفت سفید قاچاق در محور کرمان-ماهان
میراث انسانی ارزشمندترین سرمایه پایتخت است/ تجلیل از بزرگان محلات تهران ادامه خواهد داشت
سوخت یورو ۴ در شهرستان‌های استان تهران توزیع می‌شود