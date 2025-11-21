ابلاغ بخشنامه جدید برای ارائه خدمات به اتباع افغانستانی دارای دفترچه اقامت

باشگاه خبرنگاران جوان- مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، بخشنامه جدیدی را درباره ضوابط تشخیص و ارائه خدمات به دارندگان دفترچههای اقامت اتباع افغانستان صادر کرد.
این دستورالعمل در واکنش به گزارشهای دریافتی از «عدم اجرای صحیح مقررات در برخی دفاتر کفالت» و «خودداری از ارائه خدمات به بخشی از مراجعان» منتشر شده است.
بر اساس این بخشنامه، دفاتر کفالت موظف شدند با «وحدت رویه» دفترچههای اقامت را بررسی کرده و خدمات را مطابق با سه وضعیت تعریفشده زیر ارائه دهند:
· وضعیت اول: افراد انگشتنگاریشده فاقد سابقه سرشماری
این افراد که پیشتر در سامانه«سیام» به عنوان دارنده گذرنامه اقامتی شناسایی شدهاند، میتوانند خدماتی مانند «صدور کد اختصاصی» و «گواهی تحصیلی» دریافت کنند.
· وضعیت دوم: افراد فاقد هرگونه سابقه در سامانه سیام
شناسایی این گروه از طریق«بخش ویژه سامانه» انجام میشود و پس از تکمیل فرآیند شناسایی، خدمات اقامتی برای آنها صادر خواهد شد.
· وضعیت سوم: افراد دارای سابقه سرشماری در سامانه سیام
بر اساس بخشنامه پیشین،تنها افرادی که تا قبل از ۱۵ شهریور در سامانه ثبت شدهاند، میتوانند خدمات دریافت کنند و ارائه هرگونه خدمت اقامتی به سایر افراد این گروه ممنوع است.
مرکز امور اتباع وزارت کشور در این بخشنامه تأکید کرده که دفاتر کفالت باید این دستورالعمل را فوراً اجرا و از هرگونه اقدام سلیقهای خودداری کنند.