وزارت دفاع تایوان اعلام کرد ۲۹ هواپیمای جنگنده و ۷ کشتی نیروی دریایی چین صبح امروز از خط میانی تنگه تایوان عبور کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع ملی تایوان اعلام کرد که ۲۹ هواپیمای ارتش آزادیبخش خلق چین (PLA) و ۷ کشتی نیروی دریایی صبح جمعه به وقت محلی از خط میانی تنگه تایوان عبور کردند.

این وزارتخانه در پستی در اکس اعلام کرد: «۱۷ سورتی از ۲۹ سورتی پرواز از خط میانی عبور کرده و وارد ADIZ [منطقه شناسایی دفاع هوایی]شمالی، مرکزی و جنوب غربی تایوان شدند. ما وضعیت را زیر نظر داشته و واکنش نشان داده‌ایم.»

این وزارتخانه خاطرنشان کرد که روز پنجشنبه، ۲۴ سورتی پرواز PLA در آب‌های نزدیک جزیره شناسایی شد که ۱۶ مورد از آنها از خط میانی عبور کردند.

تایوان در حالی به حضور نیرو‌های چینی در تنگه واکنش نشان داده است که چین بار‌ها بر حق حاکمیت خود بر این جزیره و منطقه تاکید کرده است.

برچسب ها: تنگه تایوان ، ارتش چین
خبرهای مرتبط
چین: هرگونه ترتیباتی در مورد غزه باید منعکس کننده حکومت فلسطین باشد
چین: قطعنامه آمریکا درباره غزه در مورد مسائل کلیدی مبهم است
استارمر به چین سفر می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آتش‌سوزی در محل برگزاری اجلاس تغییرات اقلیمی گفت‌و‌گو‌ها را متوقف کرد
زلنسکی: آماده‌ایم روی طرح صلح جدید کار کنیم
چین: قطعنامه‌های تقابلی علیه ایران وضعیت را تشدید می‌کند
ذخایر TNT ناتو به دلیل انتقال حجم عظیم مواد منفجره اروپا به غزه رو به اتمام است
شعر فاطمی، حلقه وصل شاعران کشورهای اسلامی + فیلم
طرح جدید حمایت از فرهیختگان مهاجر با اعطای اقامت بلندمدت + فیلم
قول تضمین امنیتی ۱۰ ساله آمریکا به اوکراین
پیشنهاد ایران برای ایجاد مرکز فرآوری مشترک مواد معدنی افغانستان در مرز دو کشور
ابلاغ بخشنامه جدید برای ارائه خدمات به اتباع افغانستانی دارای دفترچه اقامت
تایوان: ۲۹ هواپیمای چینی و ۷ کشتی وارد منطقه هوایی شدند
آخرین اخبار
تایوان: ۲۹ هواپیمای چینی و ۷ کشتی وارد منطقه هوایی شدند
ابلاغ بخشنامه جدید برای ارائه خدمات به اتباع افغانستانی دارای دفترچه اقامت
پیشنهاد ایران برای ایجاد مرکز فرآوری مشترک مواد معدنی افغانستان در مرز دو کشور
قول تضمین امنیتی ۱۰ ساله آمریکا به اوکراین
شعر فاطمی، حلقه وصل شاعران کشورهای اسلامی + فیلم
طرح جدید حمایت از فرهیختگان مهاجر با اعطای اقامت بلندمدت + فیلم
چین: قطعنامه‌های تقابلی علیه ایران وضعیت را تشدید می‌کند
ذخایر TNT ناتو به دلیل انتقال حجم عظیم مواد منفجره اروپا به غزه رو به اتمام است
آتش‌سوزی در محل برگزاری اجلاس تغییرات اقلیمی گفت‌و‌گو‌ها را متوقف کرد
زلنسکی: آماده‌ایم روی طرح صلح جدید کار کنیم
رئیس تایوان با سوشی از ژاپن حمایت کرد
هشدار یونیسف درباره فروپاشی خدمات بهداشتی در غزه
زلنسکی پیش‌نویس طرح جدید صلح را دریافت کرد
سیل و رانش زمین در ویتنام ۴۱ کشته بر جای گذاشت
نگرانی آلمان از طرح صلح ترامپ: اوکراین و اروپا نیز باید پشت میز مذاکره باشند
ابراز نگرانی فرانسه از تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی در لبنان و سوریه
استارمر به چین سفر می‌کند
دیدار زلنسکی با مقامات پنتاگون همزمان با انتشار طرح آمریکا برای پایان جنگ
قطع واردات مواد اولیه داروهای مسکن از افغانستان؛ وزیر بهداشت: درمان و جراحی در ایران با اختلال جدی مواجه شده است
قطر سفر نتانیاهو به جنوب سوریه را محکوم کرد
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کرد
مجارستان: اتحادیه اروپا تأمین مالی «مافیای جنگ» اوکراین را متوقف کند
کالاس: هر طرح صلح اوکراین نیازمند همراهی کی‌یف و اروپاست
۴۲ زخمی در پی برخورد دو قطار در جمهوری چک
آمریکا فروش ۹۳ میلیون دلاری تسلیحات به هند را تصویب کرد
دیده‌بان حقوق بشر آوارگی فلسطینیان از اردوگاه‌های کرانه باختری را جنایت جنگی خواند