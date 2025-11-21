باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع ملی تایوان اعلام کرد که ۲۹ هواپیمای ارتش آزادیبخش خلق چین (PLA) و ۷ کشتی نیروی دریایی صبح جمعه به وقت محلی از خط میانی تنگه تایوان عبور کردند.

این وزارتخانه در پستی در اکس اعلام کرد: «۱۷ سورتی از ۲۹ سورتی پرواز از خط میانی عبور کرده و وارد ADIZ [منطقه شناسایی دفاع هوایی]شمالی، مرکزی و جنوب غربی تایوان شدند. ما وضعیت را زیر نظر داشته و واکنش نشان داده‌ایم.»

این وزارتخانه خاطرنشان کرد که روز پنجشنبه، ۲۴ سورتی پرواز PLA در آب‌های نزدیک جزیره شناسایی شد که ۱۶ مورد از آنها از خط میانی عبور کردند.

تایوان در حالی به حضور نیرو‌های چینی در تنگه واکنش نشان داده است که چین بار‌ها بر حق حاکمیت خود بر این جزیره و منطقه تاکید کرده است.