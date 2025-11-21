فرمانده انتظامی بابل از دستگیری و انهدام باند ۴ نفره سارقان طلاجات با ۲۰ فقره سرقت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - سرهنگ داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: به واسطه سرقت‌های متعدد منازل در سطح شهر و شهر‌های همجوار با دستور سردار مفخمی فرمانده انتظامی استان موضوع با جدیدت بیشتری در دستور کار کارآگاهان آگاهی بابل و شهر‌های همجوار قرار گرفت

او افزود: سارقان که اهل یکی از شهر‌های غرب کشور بودند به خاطر سرقت در همان شهر و وجود برخی سرنخ‌ها که با کمک همکاران آگاهی آن شهر هویت افراد که ۴ نفر بودند مشخص گردید.

فرمانده انتظامی بابل با اشاره به نحوه دستگیری و حرفه‌ای بودن سارقین، گفت: سارقین از دو خودرو که یکی برای سرقت و دیگری برای تردد بود و چندین پلاک قلابی و سیم‌کارت استفاده می‌کردند و و تمام جوانب احتیاط برای شناسایی را رعایت می‌کردند که با هوشیاری همکارانم و تیم تخصصی کارآگاهان با رد زنی آنها را در مخفیگاهشان که در یک منزل واقع در شهر همجوار بود شناسایی و طی عملیاتی دستگیر کردند.

سرهنگ داداش تبار با تاکید بر ۲۰ فقره سرقت توسط این باند، افزود: پس از دستگیری و بازجویی‌های صورت گرفته توسط تیم فنی پلیس آگاهی با استناد به مدارک موجود از سرقت‌ها، سارقین به ۲۰ فقره سرقت که عمدتا طلاجات و ارز بودند به ارزش ریالی ۳۰۰ میلیارد اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار خواهند گرفت.