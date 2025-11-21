باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - از نخستین ساعات صبح، خیابان‌های شهرستان مملو از جمعیتی بود که با چشمانی اشک‌بار و دل‌هایی پر از اندوه، برای وداع با این شهید والامقام گرد هم آمده بودند.

حاضران با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و تصاویر شهید فاطمی، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های نورانی انقلاب اسلامی و راه پرافتخار شهدا اعلام کردند. زمزمه‌های «لبیک یا حسین»، «سلام بر شهید» و «شهید زنده است» در فضای شهر طنین‌انداز بود و حال‌وهوای پلدختر رنگی از اندوه، احترام و غرور انقلابی به خود گرفته بود.

مداحان نیز با نوای گرم، سوزناک و پرشور خود، بر فضای عاطفی مراسم افزودند و لحظاتی سرشار از معنویت، اشک و تجدید عهد رقم زدند. شرکت‌کنندگان ضمن ادای احترام به مقام شهید، با خانواده ایشان ابراز همدردی کرده و حمایت و افتخار خود را نسبت به فداکاری‌های این سرباز انقلاب اعلام کردند.

پیکر مطهر لاله فاطمی پس از طی مسیر تشییع در میان بدرقه پرشور مردم قدرشناس پلدختر، در گلزار شهدای شهر آرام گرفت تا یاد و نام او همچون دیگر شهدای گرانقدر، چراغی برای ادامه مسیر مقاومت و دفاع از ارزش‌های الهی و میهنی باشد.