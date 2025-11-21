باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (جمعه، ۳۰ آبان) در مراسم «کنگره ۳۰۰۰ نفری مسولین حوزه ها و پایگاه‌های بسیج دانشجویی و طلاب و روحانیون سراسر کشور» که با شعار پیشگامان رهایی در حرم امام خمینی (ره) برگزار شد، گفت: بسیجیان بدون شک تربیت شده مکتب علوی و فاطمی هستند و ویژگی بارز پیروان آن حضرت، ایمان، تواضع و مهربانی به مردم و صبر در سختی‌ها و اقدام به موقع و در لحظه است.

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: امام (ره) فرمودند من دست و بازوی شما بسیجیان را می‌بوسم و به این بوسه افتخار می‌کنم، مقام معظم رهبری نیز بار‌ها فرموده‌اند که فتح‌الفتوح امام خمینی (ره) پرورش جوانان خداجوی بسیجی بود.

رئیس مجلس تاکید کرد: فرهنگ بسیج، عدالت‌خواهی و کارآمدی دین در اداره جامعه و مبارزه با ظلم است و بسیج یک مجموعه نظامی نیست چراکه برحسب یک ضرورت لباس نظامی بر تن کرد.

قالیباف اضافه کرد: بسیج، مرکز گره‌گشایی از مردم و رسیدگی به مشکلات و محرومیت زدایی و فرهنگ‌سازی است، اما بسیج تغییر مأموریت داد؛ بنا به یک ضرورت و این تغییر هم ناخواسته نبود، با اراده بود؛ یک تغییر ضروری، عاقلانه و حکیمانه بود چون بقای انقلاب اسلامی پیشِ روی ما بود و انقلاب به این نیاز داشت، لذا بسیج لباس رزم به تن کرد و به میدان رفت.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پنجره فرصت را برای انقلاب اسلامی باز کرد، گفت: ما به توان موشکی خود افتخار می‌کنیم، اما قدرت اصلی ما قلب مردم ماست. اگر قلب مردم با ما باشد، ما قدرتمندترین کشوریم، اما اگر نباشد، حتی اگر موشک هم شلیک کنیم، آن اثر واقعیِ اقتدار را نخواهد داشت.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اضافه کرد: این حقیقتی است که بارها دیده‌ایم؛ حضور مردم در صحنه، نتیجه برکت روح امام عزیز، خون شهدا و غیرت، شجاعت، فرهنگ، معرفت و شناخت مردم است. مردم همیشه وظیفه‌شان را انجام داده‌اند و حتی به کوتاهی مسئولان هم توجهی نکرده‌اند، اما ما مسئولان باید بدانیم در برابر این همه گذشت و غیرت مردم، هم در دنیا و هم در آخرت باید پاسخ‌گو باشیم.

قالیباف گفت: دشمن آمده بود به ایران و انقلاب اسلامی پایان دهد و کشور را تجزیه کند ولی دیدیم که نیرو‌های نظامی و مردم و در رأس آن هوشمندی و درایت فرماندهی کل قوا، باعث شد، معاون رییس جمهور امریکا در روز سوم، دنبال محل مذاکرات برای پایان جنگ باشد.

در حال تکمیل...