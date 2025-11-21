رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید بسیج، مرکز گره‌گشایی از مردم و رسیدگی به مشکلات و محرومیت‌زدایی و فرهنگ‌سازی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (جمعه، ۳۰ آبان) در مراسم «کنگره ۳۰۰۰ نفری مسولین حوزه ها و پایگاه‌های بسیج دانشجویی و طلاب و روحانیون سراسر کشور» که با شعار پیشگامان رهایی در حرم امام خمینی (ره) برگزار شد، گفت: بسیجیان بدون شک تربیت شده مکتب علوی و فاطمی هستند و ویژگی بارز پیروان آن حضرت، ایمان، تواضع و مهربانی به مردم و صبر در سختی‌ها و اقدام به موقع و در لحظه است.

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: امام (ره) فرمودند من دست و بازوی شما بسیجیان را می‌بوسم و به این بوسه افتخار می‌کنم، مقام معظم رهبری نیز بار‌ها فرموده‌اند که فتح‌الفتوح امام خمینی (ره) پرورش جوانان خداجوی بسیجی بود.

رئیس مجلس تاکید کرد: فرهنگ بسیج، عدالت‌خواهی و کارآمدی دین در اداره جامعه و مبارزه با ظلم است و بسیج یک مجموعه نظامی نیست چراکه برحسب یک ضرورت لباس نظامی بر تن کرد.

قالیباف اضافه کرد: بسیج، مرکز گره‌گشایی از مردم و رسیدگی به مشکلات و محرومیت زدایی و فرهنگ‌سازی است، اما بسیج تغییر مأموریت داد؛ بنا به یک ضرورت و این تغییر هم ناخواسته نبود، با اراده بود؛ یک تغییر ضروری، عاقلانه و حکیمانه بود چون بقای انقلاب اسلامی پیشِ روی ما بود و انقلاب به این نیاز داشت، لذا بسیج لباس رزم به تن کرد و به میدان رفت.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پنجره فرصت را برای انقلاب اسلامی باز کرد، گفت: ما به توان موشکی خود افتخار می‌کنیم، اما قدرت اصلی ما قلب مردم ماست. اگر قلب مردم با ما باشد، ما قدرتمندترین کشوریم، اما اگر نباشد، حتی اگر موشک هم شلیک کنیم، آن اثر واقعیِ اقتدار را نخواهد داشت.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اضافه کرد: این حقیقتی است که بارها دیده‌ایم؛ حضور مردم در صحنه، نتیجه برکت روح امام عزیز، خون شهدا و غیرت، شجاعت، فرهنگ، معرفت و شناخت مردم است. مردم همیشه وظیفه‌شان را انجام داده‌اند و حتی به کوتاهی مسئولان هم توجهی نکرده‌اند، اما ما مسئولان باید بدانیم در برابر این همه گذشت و غیرت مردم، هم در دنیا و هم در آخرت باید پاسخ‌گو باشیم.

قالیباف گفت: دشمن آمده بود به ایران و انقلاب اسلامی پایان دهد و کشور را تجزیه کند ولی دیدیم که نیرو‌های نظامی و مردم و در رأس آن هوشمندی و درایت فرماندهی کل قوا، باعث شد، معاون رییس جمهور امریکا در روز سوم، دنبال محل مذاکرات برای پایان جنگ باشد.

 

 

در حال تکمیل...

 

برچسب ها: هفته بسیج ، حرم امام خمینی
خبرهای مرتبط
قالیباف: ایران از تصمیمات ملی در لبنان حمایت می‌کند
قانون حذف چهار صفر از پول ملی اجرایی می‌شود
رئیس مجلس:
باید از فرصت کتاب برای موضوع فلسطین، جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس استفاده کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران: قطعنامه شورای حکام درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز غیرقانونی است
تغییرات نرخ ارز باعث افزایش چند برابری قیمت دارو شده است
گفت‌وگوی عراقچی و لاوروف درمورد روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی
بقائی: تهران به قطعنامه جدید واکنش نشان خواهد داد
آخرین اخبار
بقائی: تهران به قطعنامه جدید واکنش نشان خواهد داد
ایران: قطعنامه شورای حکام درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز غیرقانونی است
تغییرات نرخ ارز باعث افزایش چند برابری قیمت دارو شده است
گفت‌وگوی عراقچی و لاوروف درمورد روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی
عراقچی: موافق توافق عادلانه هستیم/ بیشتر از جنگ ۱۲ روزه آماده‌ایم
شهادت دو تن از پاسداران در حین آموزش سلاح نیروهای پاسدار جوان
سردار نائینی: فرض ما این است که هر لحظه ممکن است جنگ شود
محکومیت ورود غیرقانونی مقامات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه
عراقچی: تفاهم قاهره رسما خاتمه یافته تلقی می‌شود
عارف: ارتباطات علمی بین‌المللی برای کشور حیاتی است/ ضرورت آموزش هوش مصنوعی از مدارس
خضریان: بانک آینده ۳۵۰ همت به بانک مرکزی بدهکار بود/ نجابت: انحلال بانک آینده با ایجاد سپر حفاظتی برای سپرده‌گذاران
وزیر دفاع: سرریز دانش خود را در اختیار بخش غیرنظامی قرار می‌دهیم