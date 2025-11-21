باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (جمعه، ۳۰ آبان) در مراسم «کنگره ۳۰۰۰ نفری مسولین حوزه ها و پایگاههای بسیج دانشجویی و طلاب و روحانیون سراسر کشور» که با شعار پیشگامان رهایی در حرم امام خمینی (ره) برگزار شد، گفت: بسیجیان بدون شک تربیت شده مکتب علوی و فاطمی هستند و ویژگی بارز پیروان آن حضرت، ایمان، تواضع و مهربانی به مردم و صبر در سختیها و اقدام به موقع و در لحظه است.
رئیس قوه مقننه اظهار کرد: امام (ره) فرمودند من دست و بازوی شما بسیجیان را میبوسم و به این بوسه افتخار میکنم، مقام معظم رهبری نیز بارها فرمودهاند که فتحالفتوح امام خمینی (ره) پرورش جوانان خداجوی بسیجی بود.
رئیس مجلس تاکید کرد: فرهنگ بسیج، عدالتخواهی و کارآمدی دین در اداره جامعه و مبارزه با ظلم است و بسیج یک مجموعه نظامی نیست چراکه برحسب یک ضرورت لباس نظامی بر تن کرد.
قالیباف اضافه کرد: بسیج، مرکز گرهگشایی از مردم و رسیدگی به مشکلات و محرومیت زدایی و فرهنگسازی است، اما بسیج تغییر مأموریت داد؛ بنا به یک ضرورت و این تغییر هم ناخواسته نبود، با اراده بود؛ یک تغییر ضروری، عاقلانه و حکیمانه بود چون بقای انقلاب اسلامی پیشِ روی ما بود و انقلاب به این نیاز داشت، لذا بسیج لباس رزم به تن کرد و به میدان رفت.
به توان موشکی افتخار میکنیم
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پنجره فرصت را برای انقلاب اسلامی باز کرد، گفت: ما به توان موشکی خود افتخار میکنیم، اما قدرت اصلی ما قلب مردم ماست. اگر قلب مردم با ما باشد، ما قدرتمندترین کشوریم، اما اگر نباشد، حتی اگر موشک هم شلیک کنیم، آن اثر واقعیِ اقتدار را نخواهد داشت.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اضافه کرد: این حقیقتی است که بارها دیدهایم؛ حضور مردم در صحنه، نتیجه برکت روح امام عزیز، خون شهدا و غیرت، شجاعت، فرهنگ، معرفت و شناخت مردم است. مردم همیشه وظیفهشان را انجام دادهاند و حتی به کوتاهی مسئولان هم توجهی نکردهاند، اما ما مسئولان باید بدانیم در برابر این همه گذشت و غیرت مردم، هم در دنیا و هم در آخرت باید پاسخگو باشیم.
قالیباف گفت: دشمن آمده بود به ایران و انقلاب اسلامی پایان دهد و کشور را تجزیه کند ولی دیدیم که نیروهای نظامی و مردم و در رأس آن هوشمندی و درایت فرماندهی کل قوا، باعث شد، معاون رییس جمهور امریکا در روز سوم، دنبال محل مذاکرات برای پایان جنگ باشد.
رئیس مجلس بیان کرد: در جنگ ۱۲ روزه دیدیم که چگونه نیروهای نظامی ما، سپاه و ارتش و همه مردم، با حضور و ایستادگی خود وارد صحنه شدند در اساس کار نیز درایت و هدایت هوشمندانه رهبر معظم انقلاب بود که در میدان، چه در بُعد اجتماعی، چه سیاسی و بهویژه در بعد نظامی، انجام شد و ایشان با فرماندهی هوشمندانه و عملیاتی خود، صحنه را هدایت کردند.
قالیباف تصریح کرد: با وجود آسیبی که در روز اول دیدیم، شرایط بهجایی رسید که از روز ششم، ونس معاون اول رئیسجمهور آمریکا بهدنبال تعیین محل گفتوگو با وزیر خارجه ما بود تا جنگ را متوقف کند.
رئیس قوه مقننه تاکید کرد: دشمن با حرکت نظامی وارد شد و ما نیز با قدرت نظامی او را متنبه کردیم و به بهترین شکل مجازات شد و سر جای خود نشست.
رئیس مجلس اظهار کرد: دشمن تصور میکرد در اثر فشارهای سخت اقتصادی یا با اقدامات ضدفرهنگی که انجام داده، موفق خواهد شد، اما نجابت مردم، حضور مردم و قدرت نظامی ما در کنار هم، همه این محاسبات را شکست داد.
بر سر یک دوراهی هستیم
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس عنوان کرد: اکنون ما در برابر یک دوراهی قرار داریم؛ آیا میخواهیم همان روشهای گذشته را برای حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ادامه دهیم؟ یا اینکه میخواهیم تصمیم بگیریم این روشها را تغییر دهیم و آنها را اصلاح کنیم؟؛ نسل امروز ما، جوانان ما و بهویژه جوانان بسیجی باید برای آیندهای متفاوت آماده شوند؛ آیندهای که بتوانند در آن روشهای گذشته را اصلاح کنند و در عرصههای اولویتدار یعنی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قویتر و مؤثرتر ظاهر شوند.
قالیباف اظهار کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری، بسیج مظهر عظمت ملت و نیروی کارآمد درونی کشور است. تردید نکنید وظیفه دارید و پیشگام و پیشآهنگ این کارآمدی درونی در کشور هستید. ما در حوزه کارآمدی و حکمرانی در اقتصاد با همه ظرفیتهایی که داریم، روش اداره ما روش درست و صحیحی نیست و باید در آن یک تحول ایجاد شود.
رئیس قوه مقننه بیان کرد: ما در بسیج باید مطالبهگری، جنب و جوش، هیجان و آرمانگرایی داشته باشیم، اما اگر فقط اینها را داشته باشیم ناقص است. ما باید در کنار آرمانگرایی، واقعبین، عقلانی و آیندهساز هم باشیم و نتیجهمحور حرکت کنیم. باید از جهت مدیریتی هم به میدان بیاییم، باید قدرت تشخیص مسئله، تبدیل مشکلات به مسئله و قدرت حل مسئله را داشته باشیم.
قالیباف تاکید کرد: مطالبهگری باید منجر به نتیجه در زندگی مردم شود در غیر این صورت یک شعار و یک بیانیه بیشتر نیست.
شلیک ۱۴ موشک به سنتکام در برابر ۱۴ بمب آمریکا
رئیس مجلس بیان کرد: رژیم صهیونیستی اگر بخواهد بهتنهایی در مقابل ایران عزیز ما بایستد، کمتر از یک هفته توان ایستادن ندارد. اگر در جنگ ۱۲ روزه چند روز بیشتر ایستاد بهدلیل حمایتهای آمریکا و ناتو بود و حتی پشتیبانیها هم کفایت نکرد و منجر به دخالت مستقیم آمریکا شد.
عضو شورای عالی امنیت ملی گفت: آمریکا با ۱۴ بمب مراکز هستهای ما را زد و ما در کمتر از ۲۴ ساعت ۱۴ موشک به فرماندهی آمریکا در سنتکام در منطقه خاورمیانه شلیک کردیم که هفت موشک آن دقیقاً به هدف اصابت کرد و سامانههای ضدموشکی دشمن نتوانستند مانع شوند. پس از آن، ادامه حملات آنها متوقف شد؛ ما پاسخ پشیمان کنندهای به دشمن دادیم.
رئیس قوه مقننه اضافه کرد: امروز باید دقت کنیم که آیا دشمن از ما مأیوس شده است؟ هرگز، آیا دشمن جنگ را تعطیل کرده است؟ هرگز؛ دشمن جنگ را به روش و سبک دیگر ادامه میدهد و آن روش فشار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.
رئیس مجلس اظهار کرد: این روزها شاهد این حرکتهای هستیم که دشمن تلاش میکند که ذهن، اراده و امید ما را ناامید کند ما باید در مقابل این به میدان بیاییم و همه توان خود را بگذاریم که دشمن روی زخمها و نقاط ضعف ما ننشیند و خوراک تبلیغات برای تضعیف ملت ما نکند. این با کار، نتیجهمحوری و اینکه مردم در سفرههایشان این را حس کنند حل میشود.
قالیباف گفت: امروز ما نیازمند یک نقشه و راه دقیق برای تغییر مسیر و جلوگیری از اشتباهات گذشته هستیم. نیازمند نقشههای متعدد یا تغییر سیاستها و سعی و خطا در سیاستها نیستیم ما نیازمند تثبیت در سیاستهای اجرایی تحت لوای سیاستهای کلان و ثبات براساس یک نقشه مشخص که در این مسیر حرکت کنیم و به کارامدی برسیم هستیم.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: اگرچه با مسئله کاهش جمعیت روبهرو هستیم، امروز در حوزه فناوری در پنجره طلایی جمعیتی قرار داریم. جوانان زیر ۴۰ سال کشور، توانمندیهایی دارند که ما را در ردیف ۱۰ کشور اول دنیا قرار میدهد. این جوانان قادرند اقتصاد ما را در حوزه اقتصاد دیجیتال و دیگر بخشها متحول کنند. امروز ظرفیت لازم وجود دارد و وظیفه نخبگان و جوانان است که به این فرصت توجه کنند.
هدف برنامه هفتم اقتصاد خانوادههاست
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بیان کرد: باید به دنبال یک نقشه راه باشیم و امروز برنامه هفتم بهعنوان یک سند ملی و میثاق ملی است.
رئیس قوه مقننه گفت: برنامه هفتم توسعه مسئلهمحور است و اهداف آن قابل اجرا و تحقق است. توجه ویژهای شده تا مسائل از نظر اجرایی قابل انجام باشند. ما باید تمام توان و تلاش خود را بر این برنامه متمرکز کنیم و از هرگونه پراکندهکاری پرهیز کنیم.
قالیباف تاکید کرد: بیشترین بار این برنامه بر دوش دولت است و ما باید نظارت و مطالبهگری کنیم، اما در عین حال باید دولت را کمک کنیم؛ بدون حمایت و همکاری ما، دولت نمیتواند اهداف خود را محقق کند.
رئیس مجلس اظهار کرد: مقام معظم رهبری فرمودند موفقیت دولت، موفقیت نظام است. بهویژه بعد از جنگ ۱۲ روزه ثابت شد که دشمن تلاش میکند از مسیر اقتصادی و فرهنگی ایران عزیز را آسیبپذیر کند.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اضافه کرد: حکمرانی فرهنگی امروز نه با تحمیل صرف انجام شدنی است و نه با رهاسازی راه درست، نوسازی سازوکار تولید هنجارهاست چون امروز دیگر به روشهای قبلی نمیتوان هنجارسازی کرد و با روشهای گذشته نیز مسائل فرهنگی امروز حل نمیشود.
قالیباف تصریح کرد: امروز نسل جدید از ما معنا و اقناع میخواهد، باید با این نسل حرف بزنیم و او را قانع کنیم. سران قوا بر اجرای برنامه هفتم مصمم هستیم، مقام معظم رهبری نیز بر این تأکید کردند.
رئیس مجلس گفت: از شما نخبگان حوزه و دانشگاه میخواهم که به میدان بیایید و برنامه هفتم را به یک خواست ملی تبدیل کنیم. منظور از خواست ملی، مردمی کردن برنامه است؛ این برنامه باید توسط مردم اجرا شود. در برنامه هفتم، هدف خانواده و اقتصاد خانوادههاست.
رئیس قوه مقننه گفت: انشاءالله بتوانیم در پایان برنامه هفتم، حکمرانی در تراز انقلاب اسلامی و مردم ایران داشته باشیم البته نمیخواهم بگویم برنامه هفتم همه مشکلات را حل خواهد کرد، اما قطعاً ثبات اقتصادی و سامان فرهنگی را به کشور میآورد و روشهای روزمره و ناکارآمد گذشته را تغییر خواهد داد.