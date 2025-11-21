فیزیک دهم همیشه یکی از چالش‌برانگیزترین درس‌های پایه دهم بوده است.

فیزیک دهم همیشه یکی از چالش‌برانگیزترین درس‌های پایه دهم بوده است. بسیاری از دانش‌آموزان با مفاهیمی مثل کار و انرژی، فشار، بردار و گرما درگیر می‌شوند و همین باعث ضعف شدید در سال یازدهم می‌شود.

اما واقعیت این است که فیزیک دهم اگر با یک مسیر درست یاد گرفته شود، یکی از شیرین‌ترین درس‌های رشته تجربی و ریاضی است.

دانش‌آموزانی که این پایه را مسلط می‌شوند، در یازدهم و دوازدهم رشد بسیار سریعی دارند.

در این رپورتاژ یک روش ۳۰ روزه را معرفی می‌کنیم:

  1. هفته اول: مفاهیم پایه + ویدیوهای کوتاه
  2. هفته دوم: فصل کار و انرژی با تست
  3. هفته سوم: ویژگی‌های فیزیکی مواد
  4. هفته چهارم: حل آزمون + رفع اشکال

بهترین بخش این مسیر، وجود کلاس‌های رفع اشکال آنلاین است. دانش‌آموز فقط با موبایل می‌تواند سوالات خود را بپرسد و همان لحظه جواب بگیرد.

پلتفرم نوردا دوره کامل و کاربردی آموزش فیزیک دهم را همراه با پشتیبانی ارائه کرده است.

