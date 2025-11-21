باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -این آیین معنوی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، بسیجیان و مسئولان محلی برگزار شد.
در این مراسم، سخنران برنامه با اشاره به مقام شامخ شهدا، بر ادامه راه ایثار، مقاومت و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
همچنین مداحی ذاکر اهلبیت علیهمالسلام حالوهوایی معنوی به این محفل بخشید و حاضران را به یاد رشادتها و جانفشانیهای شهدا به سوگ و اشک نشاند.
پیکر این شهید گمنام پس از برگزاری آیین تشییع، با بدرقه مردم قدرشناس برای خاکسپاری به محل تعیینشده منتقل شد.