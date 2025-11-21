همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، مردم ولایت‌مدار شهرستان هریس با برگزاری مراسمی باشکوه، میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -این آیین معنوی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، بسیجیان و مسئولان محلی برگزار شد.

در این مراسم، سخنران برنامه با اشاره به مقام شامخ شهدا، بر ادامه راه ایثار، مقاومت و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

همچنین مداحی ذاکر اهل‌بیت علیهم‌السلام حال‌وهوایی معنوی به این محفل بخشید و حاضران را به یاد رشادت‌ها و جان‌فشانی‌های شهدا به سوگ و اشک نشاند.

پیکر این شهید گمنام پس از برگزاری آیین تشییع، با بدرقه مردم قدرشناس برای خاکسپاری به محل تعیین‌شده منتقل شد.

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: شهید گمنام ، شهدا
خبرهای مرتبط
فضای صدا و سیمای مرکز یزد با حضور شهید گمنام عطرآگین شد
تشییع باشکوه شهدای گمنام در یزد +تصویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شهرستان اهر نرخ بالایی در بیکاری دارد
خدمات‌رسانی گروه جهادی به بیماران در مناطق کم‌برخوردار مرند
زیر بار زور نخواهیم رفت
مردم ولایت‌مدار هریس میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام شدند+فیلم
آخرین اخبار
مردم ولایت‌مدار هریس میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام شدند+فیلم
زیر بار زور نخواهیم رفت
خدمات‌رسانی گروه جهادی به بیماران در مناطق کم‌برخوردار مرند
شهرستان اهر نرخ بالایی در بیکاری دارد
تفویض اختیارات بانکی، مالیاتی و گمرکی به استان‌ها به زودی ابلاغ می‌شود
درگذشت ناگهانی خبرنگار پیشکسوت تبریزی در حین پوشش خبری یک جلسه
رتبه برتر شهرستان میانه در جذب اعتبارات بانکی
اختتامیه دومین جشنواره هفته نگار گری تبریز
همایش پیاده روی مادران فاطمی دختران زینبی در مرند
مراکز درمانی هشترود پاسخگوی نیاز بیماران نیست
بازدید وزیر اقتصاد از بزرگترین گلخانه هیدروپونیک خاورمیانه
افتتاح کریدور شهدای اقتدار منطقه آزاد ارس