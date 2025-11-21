باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی تازه، شبکه‌ای از افراد و نهاد‌های مرتبط با صنعت نفت ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای که شامگاه پنجشنبه ۲۰ نوامبر منتشر شد، ادعا کرد که این تحریم‌ها علیه «یک شبکه نفتی حامی بخش نظامی ایران» اعمال شده است.

بر اساس گزارش منتشر شده در وب‌سایت خزانه‌داری آمریکا، دامنه این تحریم‌ها ۱۴ فرد، ۲۴ شرکت، ۱۰ کشتی و ۷ هواپیما را دربر می‌گیرد. افراد تحریم‌شده دارای تابعیت‌های مختلف از جمله سنگاپور، ایران و کانادا هستند، در حالی که شرکت‌های هدف در کشور‌های امارات متحده عربی، یونان، سنگاپور، لیبریا، آلمان، پاناما، هند و ایران مستقر می‌باشند.

کشتی‌های مشمول تحریم نیز تحت پرچم کشور‌های پاناما، کومور، کامرون و گامبیا فعالیت می‌کرده‌اند. تمامی هفت هواپیمای تحریم‌شده به دلیل ارتباط با شرکت هواپیمایی ماهان در این فهرست گنجانده شده‌اند.

این اقدام در چارچوب قوانین و فرامین اجرایی مختلف آمریکا صورت گرفته و نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های فشار حداکثری واشنگتن علیه ایران است.

منبع: اسپوتنیک