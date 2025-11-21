در مراسمی با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور بصورت ارتباط تصویری  پس از بیست سال عملیات اجرایی طرح آبرسانی از سد طالقان به استان قزوین آغاز و یکی از آرزو‌ها و مطالبات اساسی مردم برآورده شد.

با اجرای این طرح مهم و اساسی گام مهمی برای تامین بخشی از نیاز آب اشامیدنی مردم ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستای استان پس از دو دهه برداشته شد.

در اجرای این طرح مهم ضمن احداث ۳۲۲ کیلومتر خط آبرسانی، یک باب تصفیه خانه آب شرب به ظرفیت ۳ مترمکعب در ثانیه نیز ساخته می‌شود.

با اجرای این طرح سالانه ۶۰ میلیون مترمکعب آب از سد طالقان به قزوین منتقل شده و ۷۸ درصد جمعیت شهری و روستایی تحت پوشش آبرسانی قرار می‌گیرند.

 

برای انتقال آب از سد طالقان سازمان اوقاف و امور خیریه ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری می‌کند.

 

اجرای این طرح بدون اتکا به اعتبارات دولتی یکی از روش‌های جدید حکمرانی با کمک بخش خصوصی و تامین منابع مالی از طریق فعال سازی سایر ظرفیت‌های استانی و ملی یک مدل عملیاتی موثر برای تسریع در کار‌های عمرانی محسوب می‌شود که برای اولین بار در قزوین استفاده شده است.

 

این طرح قرار است در مدت ۱۸ ماه عملیاتی و تکمیل شود

