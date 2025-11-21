باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- طبق آخرین آمارهای اعلام شده ۶۰ لیتر سهمیه بنزین آذر ۱۴۰۴ خودروهای شخصی بدون هیچگونه تغییری، بامداد شنبه (یکم آذر) در کارتهای هوشمند سوخت شخصی شارژ میشود.
براساس این گزارش طبق آخرین آمارهای اعلام شده و همچنین طبق صحبتهای انجام شده از سوی محسن پاکنژاد وزیر نفت در حال حاضر هیچ برنامه ای برای تغییر سهمیه بنزین و یا سه نرخی شدن آن وجود ندارد .
پاکنژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت وزیر نفت در خصوص موضوع بنزین معمولی، اظهار کرد: بحث بنزین، بهدلیل اینکه مدتهاست در فضای رسانهای کشور گمانهزنیهایی انجام میشود، اساساً اقدامی صورت نخواهد گرفت که مردم عزیزمان در محدودیت و مضیقه قرار گیرند. این موضوع به عنوان یک اصل در دولت همیشه مطرح است. تا اینجا، سهمیه مردم هم به لحاظ میزان و هم به لحاظ قیمت تغییر نخواهد کرد و سایر مسائل در کارگروههای کارشناسی بررسی میشوند که پس از نهایی شدن، اطلاعرسانی خواهد شد.
وی ادامه داد: در خصوص بحث بنزین موضوع فراتر از ساختار تصمیمگیری وزارت نفت است و کارگروهی متشکل از بخشهای مختلف کشور در حوزه اقتصاد، امنیت و اجتماعی در این کارگروه حضور دارند. جمعبندیها در قالب هماندیشی انجام خواهد شد و پس از تصویب، چهبسا نیاز باشد در سطوح بالاتر حاکمیتی نیز مورد تأیید قرار گیرد تا ابلاغ شود. تمام این زمینهها مدنظر قرار خواهد گرفت. آنچه مسلم است این است که میزان واردات بنزین کشور قابل توجه و آمار و ارقام قیمتی آن آزاردهنده شده است، لذا باید تدبیر شود، اما هیچگاه این تدبیر نباید مضیقه و محدودیتی برای مردم ایجاد کند، این اصلی است که همواره در دولت به آن توجه میشود.