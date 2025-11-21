باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه سنگاپور روز جمعه اعلام کرد که این کشور با تحریم چهار شهرکنشین اسرائیلی و ممنوعالورود کردن آنها به این کشور، به دلیل ارتکاب «اقدامات خشونتآمیز شدید» علیه فلسطینیان در کرانه باختری، پاسخ خواهد داد.
این وزارتخانه در بیانیهای تأکید کرد اقدامات «مئیر موردخای اتینگر»، «الیشا یرد»، «بن-زیون گاپشتاین» و «باروخ مارزل» در کرانه باختری غیرقانونی بوده و چشمانداز دستیابی به راهحل دو دولتی در فلسطین را به خطر انداخته است.
در این بیانیه آمده است: «سنگاپور به عنوان حامی قاطع حقوق بینالملل و راهحل دو دولتی، با هرگونه تلاش یکجانبه برای تغییر واقعیتهای میدانی از طریق اقدامات غیرقانونی مغایر با حقوق بینالملل مخالف است.»
این چهار نفر پیشتر از سوی اتحادیه اروپا نیز تحریم شده بودند.
«ویویان بالاکریشنان»، وزیر امور خارجه سنگاپور، سپتامبر گذشته در پارلمان این کشور اعلام کرده بود که رهبران گروههای شهرکنشین اسرائیلی تحریم خواهند شد.
وی همچنین از سیاستمداران اسرائیلی که درباره الحاق بخشهایی از کرانه باختری یا غزه سخن گفتهاند، انتقاد کرده بود و هشدار داده بود که پروژه شهرکسازی موسوم به E۱ باعث تکهتکه شدن کرانه باختری خواهد شد.
اگرچه سنگاپور و اسرائیل از زمان استقلال سنگاپور در سال ۱۹۶۵، روابط دیپلماتیک و نظامی نزدیکی داشتهاند، اما این کشور در سال ۲۰۲۴ به نفع قطعنامههای متعددی رأی داده که از شناسایی دولت فلسطین توسط سازمان ملل متحد حمایت میکنند.
بخش عمدهای از جامعه بینالمللی، شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری را بر اساس حقوق بینالملل غیرقانونی میدانند. اسرائیل با این استدلال که پیوندهای تاریخی و مذهبی با این منطقه دارد و این شهرکها امنیت آن را تأمین میکنند، با این دیدگاه مخالف است.
منبع: خبرگزاری فرانسه