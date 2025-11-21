پویش آزادی مادران زندانی غیر عمد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0628\u0647 \u0628\u06cc\u0633\u062a \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646\u06cc \u062c\u0631\u0627\u06cc\u0645 \u063a\u06cc\u0631\u0639\u0645\u062f \u062f\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062a\u062d\u0645\u0644 \u062d\u0628\u0633 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u06f9\u06f7\u06f3 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062f\u062f\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u063a\u0644\u0628 \u0628\u062f\u0647\u06a9\u0627\u0631 \u0645\u0627\u0644\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n