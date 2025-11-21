باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
پویش آزادی مادران زندانی غیر عمد + فیلم

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور از آغاز پویش آزادی مادران زندانی غیر عمد از فاطمیه تا ۲۰ آذر هزمان با میلاد حضرت زهرا (س) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نزدیک به بیست هزار زندانی جرایم غیرعمد در کشور تحمل حبس می‌کنند که ۹۷۳ نفر از این مددجویان اغلب بدهکار مالی هستند.

