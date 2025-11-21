باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - حجت الاسلام والمسلمین شیرازی در این مراسم ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) گفت: شهیدان در واقع در اوج مبارزه با هوای نفس و موانع عبودیت هستند.

وی هدف پیامبران را دعوت بشر به خدا و مبارزه با موانع وصل دل‌ها به خدا می‌شوند دانست و بر اهمیت ترک هوای نفس تأکید کرد.

او گفت: هجرت از هوای نفس، یعنی جدا شدن از تعلقات مادی و رسیدن به مقام بندگی کامل، که در آن اراده، ذکر و عمل انسان تنها معطوف به خداست و این حالت، همان حالت شهید است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در ادامه، به نقش خانواده‌های شهدا و جایگاه آنان در نزد خدا اشاره کرد و افزود: شهیدان اولیای الهی هستند و همچنین خانواده‌های شهدا در روز قیامت از برکات و شفاعت شهیدان بهره‌مند می‌شوند و مقام و جایگاه ویژه‌ای دارند.

وی خاطرنشان کرد: شهیدان، وصل‌شدگان به خدای متعال هستند و شهادت، نه تنها هزینه نیست بلکه پس‌انداز و ذخیره‌ای برای روز قیامت است.