باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: با توجه به ترافیک سنگین بار برگشت شمال به جنوب در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال، از ساعت ۱۳:۰۰ امروز تردد کلیه وسایل نقلیه از ابتدای آزادراه تهران-شمال به سمت مرزن‌آباد ممنوع می‌شود.

وی افزود: از ساعت ۱۵:۰۰ مسیر پل زنگوله شمال به جنوب به صورت یک‌طرفه در می‌آید تا بار ترافیکی آزادراه کاهش یابد و تردد روان‌تر شود.

سرهنگ محبی همچنین در خصوص محور هراز گفت: این مسیر نیز به دلیل ترافیک پرحجم به صورت مقطعی، در صورت لزوم، از محدوده پاسگاه پلیس راه لاریجان به سمت پلور یک‌طرفه خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: سایر محور‌ها از ترافیک پرحجم روان و عادی برخوردار هستند و از رانندگان درخواست شد با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به علائم پلیس، از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کنند.