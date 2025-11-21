باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از وبدا، وزارت بهداشت و درمان با صدور اطلاعیه ضمن قدردانی از دغدغهمندی جعفر تشکری هاشمی - رئیس کمیسیون حملونقل شورای اسلامی شهر تهران - نسبت به لزوم حمایت شورای شهر تهران در تأمین آمبولانس برای اورژانس استان تهران و ابراز تاسف فراوان از جان باختن یکی از شهروندان عزیز در حادثه ترافیکی خط ویژه BRT آورده است: برخلاف ادعای تأخیر ۵۰ دقیقهای آمبولانس در رسیدن به محل حادثه، با وجود کمبودهای موجود، همزمان چهار پایگاه نزدیک محل حادثه بر بالین مصدومان و بیماران دیگر حضور داشته و نزدیکترین آمبولانس آزاد از پایگاه اورژانس پنجم اعزام شد و تیم اعزامی در طی ۲۰ دقیقه در زمان آغاز اوج ترافیک به صحنه حادثه رسیدند.
شایان ذکر است زمان حادثه رخ داده مقارن با اوج تماسهای مردمی و مددجویان با این سازمان بوده و حجم عمدهای از ماموریتهای اعزامی به ناوگان اورژانس در محدوده این زمان است بنابراین هرگونه عددی خارج از این بازه زمانی با مستندات سامانه فرماندهی و هدایت عملیات اورژانس منطبق نبوده ومورد تایید نیست.
در بخش دیگری از مباحث مطرح شده، به ادعای محدود بودن بیمارستانهای پذیرشدهنده مصدومان حوادث ترافیکی اشاره شده که این موضوع نیز به لحاظ فنی مورد تایید نیست.
تمامی بیمارستانهای دانشگاهی استان موظف به پذیرش مصدومان حوادث ترافیکی هستند و محدودیتی برای انتقال بیماران از سوی اورژانس وجود ندارد، اما نیاز به افزایش مراکز جامع تروما به دلیل شرایط جغرافیایی و ترافیکی استان و پراکندگی بیمارستانهای موجود کاملا ملموس نیز است.
همچنین عملیات انتقال و تعیین مقصد درمانی نیز براساس شرایط بالینی مصدوم، سطح خدمات مورد نیاز در بیمارستان و ظرفیت فوری درمانی موجود، ترسیم میشود.
اورژانس استان تهران تأکید میکند: رسالت این مجموعه با تمام کاستیها و عقب ماندگیهای موجود ناشی از دهههای گذشته، نجات جان شهروندان است و تلاش شبانهروزی کارکنان خدوم عملیاتی در سختترین شرایط موجود، ادامه دارد.
اورژانس تهران ابراز امیدواری کرده است: با حمایت همه جانبه مسئولان، بهویژه در حوزه نوسازی ناوگان و افزایش تعداد آمبولانسها، امکان ارائه خدمات سریعتر و گستردهتر به مردم استان تهران بیش از گذشته فراهم شود.
در پایان این اطلاعیه آمده است: از دغدغه مطرح شده درخصوص شرایط اورژانس پیش بیمارستانی استان تهران قدردانی میشود و امیدواریم نوید بخش اقدامات عملی در این حوزه باشد.