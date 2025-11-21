باشگاه خبرنگاران جوان - طالبی دبیر هیأت نظارت بر انتخابات شورا‌های مازندران با بیان اینکه بر اساس ماده ۴۱ قانون انتخابات، داوطلبان دارای مشاغل مشخص می‌بایست سه ماه قبل از تاریخ ثبت‌نام استعفا می‌دادند، گفت: مهلت استعفا برای داوطلبان شورای شهر از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه بود.

او افزود: فرصت کنونی که از ۲۴ تا ۳۰ آبان اعلام شده، تنها مربوط به داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستا‌ها است و استعفا در این بازه زمانی برای شورای شهر قابل پذیرش نیست.

دبیر هیأت نظارت بر انتخابات شورا‌های مازندران از تمامی داوطلبان خواست با دقت به برنامه زمان‌بندی و مقررات قانونی توجه کنند تا در فرآیند ثبت‌نام با مشکل مواجه نشوند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران