سهام شرکت‌های تسلیحاتی اروپا در پی تلاش برای صلح اوکراین به پایین‌ترین سطح از سپتامبر سقوط کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سهام شرکت‌های دفاعی اروپا روز جمعه به پایین‌ترین سطح از اوایل سپتامبر سقوط کرد، پس از آنکه ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد آماده است «صادقانه» روی یک طرح مورد حمایت آمریکا برای پایان دادن به جنگ کار کند.

شاخص شرکت‌های هوافضا و دفاعی در این معاملات ۲.۶ درصد کاهش یافت.

این شاخص که از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته بود، در مسیر ثبت بزرگترین زیان هفتگی از اواسط اکتبر قرار گرفت.

بر این اساس، سهام شرکت «رنک» آلمان حدود شش درصد کاهش یافت و ششمین روز متوالی زیان را ثبت کرد. سهام هنشولت و راینمتال هر کدام حدود چهار درصد افت کردند و  سهام لئوناردو ایتالیا و ساب سوئد بین دو تا سه درصد کاهش یافت.

تحلیلگران «جی. پی. مورگان» در یادداشتی اویل این هفته نوشتند که این طرح را از نظر اوکراین و متحدان اروپایی آن قابل قبول نمی‌دانند و فروش اخیر سهام شرکت‌های دفاعی را یک «نقطه ورود» به این بخش ارزیابی می‌کنند.

آنها نوشتند: «اگر آمریکا بتواند این طرح را تحمیل کند (که به نظر ما غیرممکن است)، معتقدیم این به منزله یک پیروزی کامل برای روسیه خواهد بود که منجر به افزایش حتی بیشتر هزینه‌های دفاعی اروپا با سرعتی بسیار بالاتر از برنامه‌های فعلی می‌شود.»

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، جنگ اوکراین و روسیه ، هزینه دفاعی
خبرهای مرتبط
نگرانی آلمان از طرح صلح ترامپ: اوکراین و اروپا نیز باید پشت میز مذاکره باشند
قول تضمین امنیتی ۱۰ ساله آمریکا به اوکراین
زلنسکی پیش‌نویس طرح جدید صلح را دریافت کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای اسرائیل: قصد حمله به ایران را نداریم
نتانیاهو به الجولانی حمله کرد
وزیر ارتش آمریکا: جنگ‌های آینده هیبریدی خواهد بود
واشنگتن پست: اوکراین بین امضای طرح صلح جدید یا رها شدن قرار گرفته است
کرملین: زلنسکی هم‌اکنون مذاکره کند
زلنسکی: با طرف‌های آمریکایی و اروپایی برای دستیابی به صلح همکاری می‌کنیم
هشدار پزشکان بدون مرز: بیش از ۳۰۰ شهید در غزه پس از آتش‌بس
رهبران اتحادیه اروپا روز شنبه درباره اوکراین بحث خواهند کرد
زلنسکی و اروپا در تلاش برای طرح جایگزین صلح آمریکا
روسیه خواستار اقدامات بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم بویژه از خاک افغانستان شد
آخرین اخبار
ترامپ: به‌زودی با مادورو گفت‌و‌گو می‌کنم
ادعای اسرائیل: قصد حمله به ایران را نداریم
هشدار پزشکان بدون مرز: بیش از ۳۰۰ شهید در غزه پس از آتش‌بس
رهبران اتحادیه اروپا روز شنبه درباره اوکراین بحث خواهند کرد
پوتین: طرح صلح جدید را دریافت کرده‌ایم
سازمان ملل: حملات اسرائیل به لبنان جنایت جنگی است
توصیه پاپ به نوجوانان آمریکایی: از هوش مصنوعی برای انجام تکالیف خود استفاده نکنید!
زلنسکی: با طرف‌های آمریکایی و اروپایی برای دستیابی به صلح همکاری می‌کنیم
روسیه خواستار اقدامات بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم بویژه از خاک افغانستان شد
وزیر ارتش آمریکا: جنگ‌های آینده هیبریدی خواهد بود
زلنسکی و اروپا در تلاش برای طرح جایگزین صلح آمریکا
واشنگتن پست: اوکراین بین امضای طرح صلح جدید یا رها شدن قرار گرفته است
دبیرکل سازمان ملل: هرگونه طرح صلح برای اوکراین باید به تمامیت ارضی آن احترام بگذارد
نتانیاهو به الجولانی حمله کرد
حزب‌الله: مقاومت و وحدت تنها راه حفظ استقلال لبنان است
زلنسکی: با دو راهی از دست دادن شریک اصلی یا عزت کشور رو به رو هستیم
فشار واشنگتن بر اوکراین برای امضای توافق صلح با روسیه
احیاى روابط تجارى؛ توافق هند و طالبان براى فعال‌سازى مسیرهاى هوایى باری
کرملین: زلنسکی هم‌اکنون مذاکره کند
نخست‌وزیر انگلیس: اصل حاکمیت اوکراین غیرقابل مذاکره است
تماس رهبران اروپایی با زلنسکی؛ اروپا همچنان مخالف صلح فوری در اوکراین
اوکراین موافقت با طرح صلح ترامپ را تکذیب کرد
طرح آمریکا برای اوکراین هنوز به اتحادیه اروپا نرسیده است
عملیات گسترده برای بیرون آوردن پیکر فلسطینیان از زیر آوار غزه فردا آغاز می‌شود
ادامه قتل‌عام کودکان غزه با وجود آتش‌بس
آغاز عملیات بازیابی پیکر شهدای مدفون در آوارهای غزه
ریابکوف: مذاکره‌ای برای تمدید پیمان استارت نو با آمریکا در جریان نیست
هشدار صندوق نجات کودکان: مواد منفجره بزرگ ترین تهدید برای سلامت کودکان در افغانستان
روسیه چند روستا در شرق اوکراین را آزاد کرد
سقوط جنگنده هندی در نمایش هوایی دبی