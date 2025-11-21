باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سهام شرکت‌های دفاعی اروپا روز جمعه به پایین‌ترین سطح از اوایل سپتامبر سقوط کرد، پس از آنکه ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد آماده است «صادقانه» روی یک طرح مورد حمایت آمریکا برای پایان دادن به جنگ کار کند.

شاخص شرکت‌های هوافضا و دفاعی در این معاملات ۲.۶ درصد کاهش یافت.

این شاخص که از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته بود، در مسیر ثبت بزرگترین زیان هفتگی از اواسط اکتبر قرار گرفت.

بر این اساس، سهام شرکت «رنک» آلمان حدود شش درصد کاهش یافت و ششمین روز متوالی زیان را ثبت کرد. سهام هنشولت و راینمتال هر کدام حدود چهار درصد افت کردند و سهام لئوناردو ایتالیا و ساب سوئد بین دو تا سه درصد کاهش یافت.

تحلیلگران «جی. پی. مورگان» در یادداشتی اویل این هفته نوشتند که این طرح را از نظر اوکراین و متحدان اروپایی آن قابل قبول نمی‌دانند و فروش اخیر سهام شرکت‌های دفاعی را یک «نقطه ورود» به این بخش ارزیابی می‌کنند.

آنها نوشتند: «اگر آمریکا بتواند این طرح را تحمیل کند (که به نظر ما غیرممکن است)، معتقدیم این به منزله یک پیروزی کامل برای روسیه خواهد بود که منجر به افزایش حتی بیشتر هزینه‌های دفاعی اروپا با سرعتی بسیار بالاتر از برنامه‌های فعلی می‌شود.»

منبع: خبرگزاری فرانسه