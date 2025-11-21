وزارت امور خارجه کویت با انتشار بیانیه‌ای، حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه با اشاره به شهادت شمار زیادی از فلسطینیان از جمله ۱۲ کودک و ۸ زن و نیز زخمی شدن ۸۸ تن دیگر، این حملات نشانه بی‌اعتنایی آشکار به تمامی تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس و ایجاد ثبات در منطقه توصیف شده است.

وزارت خارجه کویت در ادامه تأکید کرد: «این اقدامات نقض فاحش قطعنامه‌های بین‌المللی از جمله قطعنامه شماره ۲۸۰۳ شورای امنیت در سال ۲۰۲۵ محسوب می‌شود.»

این بیانیه در شرایطی صادر شده که جامعه بین‌المللی برای توقف درگیری‌ها و بازگرداندن آرامش به منطقه تلاش می‌کند.

دفتر رسانه‌ای دولت در غزه روز چهارشنبه اعلام کرد که از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس، رژیم تروریستی اسرائیل ۳۹۳ مورد نقض این توافق را مرتکب شده که منجر به شهید شدن ۲۷۹ نفر و زخمی شدن ۶۵۲ نفر شده است.

این دفتر تاکید کرد که حملات اشغالگران اسرائیلی اشکال مختلفی داشته است، از جمله ۱۱۳ مورد شلیک مستقیم به سوی شهروندان، منازل، محله‌های مسکونی و چادر‌های آوارگان.

دفتر رسانه‌ای غزه ادامه داد: از آغاز آتش‌بس تاکنون ۱۷۴ حمله هوایی، زمینی و توپخانه‌ای انجام شده و همچنین ۸۵ خانه و تاسیسات غیرنظامی تخریب شده است و این اقدامات نقض جدی کنوانسیون‌های ژنو به شمار می‌آیند.

این دفتر در پایان گفت: ما از رئیس‌جمهور آمریکا، کشور‌های میانجی، طرف‌های ضامن توافق و شورای امنیت سازمان ملل درخواست می‌کنیم که اقدامات جدی و موثری برای متوقف کردن این حملات انجام دهند، زیرا ادامه ارتکاب این نقض‌های جدی توسط اشغالگران، چشم‌انداز ثبات را به خطر می‌اندازد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ غزه ، وزارت خارجه کویت
خبرهای مرتبط
دیده‌بان حقوق بشر آوارگی فلسطینیان از اردوگاه‌های کرانه باختری را جنایت جنگی خواند
سلاح‌های انفجاری در سال ۲۰۲۴ کودکان را به میزان بی‌سابقه‌ای کشته یا زخمی کرده‌اند؛ غزه بالاترین آمار
بحث کنست جزئیات لایحه اسرائیل برای اعدام اسرای فلسطینی را فاش کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آتش‌سوزی در محل برگزاری اجلاس تغییرات اقلیمی گفت‌و‌گو‌ها را متوقف کرد
چین: قطعنامه‌های تقابلی علیه ایران وضعیت را تشدید می‌کند
ذخایر TNT ناتو به دلیل انتقال حجم عظیم مواد منفجره اروپا به غزه رو به اتمام است
طرح جدید حمایت از فرهیختگان مهاجر با اعطای اقامت بلندمدت + فیلم
شعر فاطمی، حلقه وصل شاعران کشورهای اسلامی + فیلم
قول تضمین امنیتی ۱۰ ساله آمریکا به اوکراین
ابلاغ بخشنامه جدید برای ارائه خدمات به اتباع افغانستانی دارای دفترچه اقامت
تایوان: ۲۹ هواپیمای چینی و ۷ کشتی وارد منطقه هوایی شدند
پیشنهاد ایران برای ایجاد مرکز فرآوری مشترک مواد معدنی افغانستان در مرز دو کشور
آمریکا ۵۵ نهاد و فرد مرتبط با صنعت نفت ایران را تحریم کرد
آخرین اخبار
کویت: حملات اسرائیل به غزه بی‌اعتنایی به تلاش‌های صلح منطقه‌ای است
سنگاپور چهار شهرک‌نشین اسرائیلی را به دلیل خشونت علیه فلسطینیان تحریم کرد
آمریکا ۵۵ نهاد و فرد مرتبط با صنعت نفت ایران را تحریم کرد
تایوان: ۲۹ هواپیمای چینی و ۷ کشتی وارد منطقه هوایی شدند
ابلاغ بخشنامه جدید برای ارائه خدمات به اتباع افغانستانی دارای دفترچه اقامت
پیشنهاد ایران برای ایجاد مرکز فرآوری مشترک مواد معدنی افغانستان در مرز دو کشور
قول تضمین امنیتی ۱۰ ساله آمریکا به اوکراین
شعر فاطمی، حلقه وصل شاعران کشورهای اسلامی + فیلم
طرح جدید حمایت از فرهیختگان مهاجر با اعطای اقامت بلندمدت + فیلم
چین: قطعنامه‌های تقابلی علیه ایران وضعیت را تشدید می‌کند
ذخایر TNT ناتو به دلیل انتقال حجم عظیم مواد منفجره اروپا به غزه رو به اتمام است
آتش‌سوزی در محل برگزاری اجلاس تغییرات اقلیمی گفت‌و‌گو‌ها را متوقف کرد
زلنسکی: آماده‌ایم روی طرح صلح جدید کار کنیم
رئیس تایوان با سوشی از ژاپن حمایت کرد
هشدار یونیسف درباره فروپاشی خدمات بهداشتی در غزه
زلنسکی پیش‌نویس طرح جدید صلح را دریافت کرد
سیل و رانش زمین در ویتنام ۴۱ کشته بر جای گذاشت
نگرانی آلمان از طرح صلح ترامپ: اوکراین و اروپا نیز باید پشت میز مذاکره باشند
ابراز نگرانی فرانسه از تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی در لبنان و سوریه
استارمر به چین سفر می‌کند
دیدار زلنسکی با مقامات پنتاگون همزمان با انتشار طرح آمریکا برای پایان جنگ
قطع واردات مواد اولیه داروهای مسکن از افغانستان؛ وزیر بهداشت: درمان و جراحی در ایران با اختلال جدی مواجه شده است
قطر سفر نتانیاهو به جنوب سوریه را محکوم کرد
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کرد
مجارستان: اتحادیه اروپا تأمین مالی «مافیای جنگ» اوکراین را متوقف کند