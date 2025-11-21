در این بیانیه با اشاره به شهادت شمار زیادی از فلسطینیان از جمله ۱۲ کودک و ۸ زن و نیز زخمی شدن ۸۸ تن دیگر، این حملات نشانه بی‌اعتنایی آشکار به تمامی تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس و ایجاد ثبات در منطقه توصیف شده است.

وزارت خارجه کویت در ادامه تأکید کرد: «این اقدامات نقض فاحش قطعنامه‌های بین‌المللی از جمله قطعنامه شماره ۲۸۰۳ شورای امنیت در سال ۲۰۲۵ محسوب می‌شود.»

این بیانیه در شرایطی صادر شده که جامعه بین‌المللی برای توقف درگیری‌ها و بازگرداندن آرامش به منطقه تلاش می‌کند.

دفتر رسانه‌ای دولت در غزه روز چهارشنبه اعلام کرد که از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس، رژیم تروریستی اسرائیل ۳۹۳ مورد نقض این توافق را مرتکب شده که منجر به شهید شدن ۲۷۹ نفر و زخمی شدن ۶۵۲ نفر شده است.

این دفتر تاکید کرد که حملات اشغالگران اسرائیلی اشکال مختلفی داشته است، از جمله ۱۱۳ مورد شلیک مستقیم به سوی شهروندان، منازل، محله‌های مسکونی و چادر‌های آوارگان.

دفتر رسانه‌ای غزه ادامه داد: از آغاز آتش‌بس تاکنون ۱۷۴ حمله هوایی، زمینی و توپخانه‌ای انجام شده و همچنین ۸۵ خانه و تاسیسات غیرنظامی تخریب شده است و این اقدامات نقض جدی کنوانسیون‌های ژنو به شمار می‌آیند.

این دفتر در پایان گفت: ما از رئیس‌جمهور آمریکا، کشور‌های میانجی، طرف‌های ضامن توافق و شورای امنیت سازمان ملل درخواست می‌کنیم که اقدامات جدی و موثری برای متوقف کردن این حملات انجام دهند، زیرا ادامه ارتکاب این نقض‌های جدی توسط اشغالگران، چشم‌انداز ثبات را به خطر می‌اندازد.

منبع: الجزیره