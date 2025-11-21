باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری خطیب نماز جمعه تهران، در خطبه‌های این هفته نمازجمعه تهران (۳۰ آبان) که در دانشگاه تهران برگزار شد با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه‌زهرا (س) سخنان خود را به تبیین جایگاه «زیست عفیفانه» در شکل‌گیری و استحکام خانواده اختصاص داد و تأکید کرد خانواده نهاد بنیادین خلقت و سلول اصلی جامعه بشری است که بدون رعایت عفاف دچار تزلزل می‌شود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با بیان اینکه «صفا و نورانیت این ایام را به محضر حضرت بقیةالله‌الاعظم تقدیم می‌کنیم و امیدواریم مشمول دعای آن حضرت باشیم»، گفت: یکی از برجسته‌ترین مصادیق تقوا، به‌ویژه در عرصه اجتماعی، عفت و پاکدامنی است. به گفته او، جامعه‌ای که زیست عفیفانه در آن رعایت شود، جامعه‌ای پویا، باطراوت و پیش‌رونده خواهد بود.

خطیب نمازجمعه تهران یادآور شد: در جلسات گذشته بر این نکته تأکید شده که عفت نه‌تنها زیرساخت تعالی فرد و جامعه است، بلکه به‌عنوان یک پیشران، سرعت رشد اخلاقی و معنوی را افزایش می‌دهد.

وی افزود: هنگامی که پاکدامنی به فرهنگ مسلط جامعه تبدیل شود، محیط تربیت انسان‌های مؤمن، مجاهد و قوی فراهم می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با ورود به موضوع خانواده، آن را «محوری‌ترین و حیاتی‌ترین نهاد بشری» دانست و گفت: خدای متعال انسان را خانوادگی آفرید. صحنه آفرینش، صحنه خلق یک زوج است؛ آدم و حوا. خانواده برخلاف نهاد‌های قراردادی بشری، بر اساس ناموس خلقت طراحی شده و ریشه در فطرت انسان دارد.

خطیب نمازجمعه تهران با استناد به آیات قرآن کریم تأکید کرد: نیاز‌های جسمی، جنسی، عاطفی، اقتصادی و اجتماعی زن و مرد تنها در کنار یکدیگر و در چارچوب خانواده به‌درستی تأمین می‌شود.

به گفته وی، قرآن از این پیوند با عنوان «تعاون بر نیکی و تقوا» یاد می‌کند و آرامش، مودت و رحمت را پشتوانه این نهاد قرار داده است.

خطیب نماز جمعه تهران شرط اصلی دوام، طراوت و کارآمدی خانواده را «زیست عفیفانه» دانست و توضیح داد: جامعه‌ای که روابط زن و مرد در آن بر اساس حکمت الهی و قواعد الهی تنظیم شود، هم خانواده در آن شکل می‌گیرد، می‌بالد و قوی می‌شود و هم اعتماد و وفاداری میان زن و شوهر افزایش می‌یابد.» در چنین فضایی تقاضا برای ازدواج طبیعی، به‌هنگام و سالم خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری تصریح کرد: محیط پاک و آمیخته با عفاف، بستری برای تربیت فرزندان صالح و ایجاد نسل سالم است. خانواده در محیط پاکدامنی می‌روید، ریشه می‌گیرد، بالنده می‌شود و ثمرات شیرین محبت، همکاری و تربیت را به همراه دارد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در بخش دیگری از خطبه‌ها، مقابل این اراده الهی را «جبهه شیطان» توصیف کرد و گفت: شیطان از آغاز دشمن خانواده بوده و چشم دیدن آن را ندارد. هنر شیاطین جن و انس، تولید ویروس بی‌عفتی و بی‌حیایی برای تخریب خانواده‌هاست و ساختار‌های طاغوتی و جریان‌های وابسته به آنها همواره برای تضعیف خانواده و سلب عاطفه و هویت از انسان تلاش کرده‌اند.

خطیب نمازجمعه تهران هشدار داد که نتیجه فروپاشی خانواده، پیدایش انسان‌های آشفته، بی‌ریشه و فاقد ظرفیت رشد فضیلت است؛ انسان‌هایی که در معرض انواع آسیب‌ها قرار می‌گیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه تأکید کرد راه نجات جامعه و آینده نسل‌ها، بازگشت به عفت، پاکدامنی و تقویت بنیان خانواده است؛ مسیری که به تعبیر او «خواست قطعی خداوند برای سعادت بشر» است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در ادامه نسبت به ترویج بی‌عفتی در جامعه هشدار داد و آن را «سرطانی خطرناک و نابودکننده» توصیف کرد که، هم از سوی شیاطین جن و هم انسان ترویج می‌شود.

وی با بیان اینکه ضربه‌زدن به فضیلت‌های انسانی و خدشه‌دار کردن پاکدامنی جامعه مستقیماً بنیان خانواده را هدف قرار می‌دهد، اظهار کرد: زمانی که فضای عمومی جامعه از عفت و پاکی فاصله بگیرد، نخستین پیامد آن کاهش میل جوانان به تشکیل خانواده است.

خطیب نمازجمعه توضیح داد که افراد در چنین وضعیتی «لذت و ارضای خود را در بیرون از ساختار خانواده» جست‌و‌جو می‌کنند و در نتیجه تمایلی به پذیرش مسئولیت‌های خانوادگی ندارند. این روند به افزایش سن ازدواج و کاهش انگیزه تشکیل خانواده منجر می‌شود.

حاج‌علی‌اکبری تأکید کرد: بی‌عفتی مستقیماً «قلب خانواده» یعنی اعتماد، وفاداری و مودت میان زن و شوهر را هدف قرار می‌دهد.

وی گفت: وقتی دل و دلبستگی همسران به بیرون از زندگی مشترک معطوف شود، زمینه بدگمانی، بی‌اعتمادی و تنش در خانواده فراهم می‌شود.

به‌گفته حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری، این وضعیت ابتدا به «طلاق عاطفی» و در ادامه به طلاق رسمی منتهی می‌شود.

وی طلاق را «مبغوض‌ترین امر نزد خدای متعال» خواند و افزود: امروز طلاق به امری عادی تبدیل شده، بی‌آنکه ریشه‌های آن به‌درستی بررسی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به جایگاه اهل‌بیت علیهم‌السلام، تقوا را «راه قطعی خوشبختی دنیا و آخرت» دانست و تأکید کرد: تنها ملاک برتری نزد خداوند، تقوا و مراقبت دائمی از حضور الهی در زندگی است.

وی با اشاره به مقام حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، خانه ایشان را «خانه تقوا، نور، رحمت و عشق الهی» توصیف کرد و گفت: جامعه اسلامی باید هرچه بیشتر به سیره و مکتب حضرت زهرا نزدیک شود، چراکه بزرگ‌ترین درس حضرت، بندگی و تقواست.

اقامه نماز استسقا باید در نقاط مختلف کشور تداوم یابد

باید در نقاط مختلف کشور تداوم یابد در بخش دیگری از خطبه‌ها به وضعیت کم‌سابقه کاهش بارندگی در ایران و جهان طی شش دهه اخیر پرداخت و این شرایط را حامل پیام‌های جدی دانست.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تأکید کرد: مسئولان باید تدابیر اساسی در حوزه کشاورزی، صنعت، شبکه آب‌رسانی و استفاده از فناوری‌های نوین اتخاذ کنند، زیرا احتمال تداوم خشکسالی در زمستان و سال آینده وجود دارد.

خطیب نمازجمعه تهران در عین حال دو وظیفه روشن برای مردم برشمرد که نخست اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف به‌ویژه در آب و انرژی و دوم توسل و دعا برای نزول رحمت الهی بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری نماز استسقا و دعا‌های مأثور مانند دعای نوزدهم صحیفه سجادیه را «سبب‌ساز و سبب‌سوز» خواند و گفت: این سنت نباید به یک یا دو نوبت محدود شود و باید در نقاط مختلف کشور تداوم یابد.

بسیج، برکت بزرگ انقلاب است

خطیب نمازجمعه تهران در ادامه با تبریک آغاز هفته بسیج، از حضور پرشور بسیجیان به‌ویژه نوجوانان و جوانان تقدیر کرد و بسیج را «برکت بزرگ انقلاب» دانست که توانسته است از موانع گوناگون عبور کند و قدرت بازدارندگی کشور را افزایش دهد.

به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری، مکتب بسیج بر چند ویژگی استوار است: عشق و دلدادگی به خدا، مهرورزی و تواضع نسبت به مردم، صلابت و استواری در برابر دشمن، و آمادگی برای جهاد در همه عرصه‌ها از علمی و فرهنگی تا اجتماعی، اقتصادی و نظامی. او آیه «یجاهدون فی سبیل‌الله ولا یخافون لومة لائم» را نشانه روشن روحیه بسیجی دانست.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در ادامه خطبه‌ها با اشاره به استواری و امیدآفرینی بسیجیان در برابر جنگ روانی دشمن، ویژگی اصلی مکتب بسیج را «جوانمردی و فتوت» توصیف کرد و گفت: بسیج فرهنگ پهلوانی و مروت را از حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها به ارث برده و روحیه شجاعت و ایستادگی را از امیرالمؤمنین علیه‌السلام.

خطیب نمازجمعه تهران تأکید کرد: جامعه ایران با تکیه بر مکتب بصیرت و فرهنگ بسیج، بن‌بستی پیش رو ندارد و قادر است مشکلات داخلی و مأموریت‌های جهانی خود را با اتکا بر این روحیه الهی پشت سر بگذارد.

وی اضافه کرد: سازمان بسیج مسئولیت دارد این روحیه را سازمان‌دهی، ترویج و الگوپردازی کند و طرح‌هایی مانند حلقه‌های صالحین نمونه‌ای از مسیر تربیتی بسیج است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به گستره الگو‌های بسیج از شهید حسین فهمیده تا سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: فرهنگ بسیجی امروز در محور مقاومت و در مناطق مختلف جهان ریشه دوانده و روحیه آن همچون عطر بهاری در میان ملت‌ها گسترش یافته است.

وی تصریح کرد: اگر قرار است مشکلات مدیریتی کشور حل شود یا فرهنگ عمومی جامعه ارتقا پیدا کند، راه آن تقویت فرهنگ بسیجی است؛ فرهنگی که باید زنده بماند و نسل‌ها بر محور آن تربیت شوند.

خطیب نمازجمعه تهران سپس به وضعیت غزه و تحرکات اخیر برخی کشور‌های غربی اشاره کرد و از سازمان‌های بین‌المللی به‌دلیل «اقدامات بی‌ارزش و غیرقابل اعتماد» انتقاد کرد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه طرح اخیر مطرح‌شده در شورای امنیت را «ابتکار قماربازانه عامل اصلی فاجعه غزه» توصیف کرد و گفت: این طرح با کمک برخی دولت‌های عربی دنبال می‌شود.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نزد مردم ایران فاقد اعتبار است

وی با اشاره به مواضع کانادا علیه جمهوری اسلامی، آن را «نمایشی کم‌ارزش و مضحک» دانست و تأکید کرد: کشور‌هایی که خود سابقه گسترده نقض حقوق بشر دارند، صلاحیت سخن گفتن درباره ملت ایران را ندارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را فاقد اعتبار نزد ملت ایران توصیف کرد.

خطیب نمازجمعه تهران خطاب به مردم ایران خواستار تداوم کمک‌ها به ملت فلسطین و غزه از مسیر‌های رسمی و مورد اعتماد شد و تأکید کرد: ملت ایران نباید وقت خود را صرف مواضع بی‌اعتبار غرب کند، بلکه باید با تکیه بر فرهنگ بسیجی ایستادگی و اقتدار ملی را حفظ و تقویت کند.

