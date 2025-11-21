باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار پاسدار حسن حسنزاده در سخنان پیش از خطبههای امروز نماز جمعه تهران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از شهدای انقلاب اسلامی تا شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم، مدافعان امنیت و شهدای گمنام، گفت: فلسفه و منطق شکلگیری بسیج مبتنی بر خنثیسازی تهدیدها و تبدیل آنها به فرصت بوده است.
وی با اشاره به صدور فرمان تشکیل بسیج توسط امام خمینی (ره) در سال ۵۸ اظهار کرد: پس از حوادث ۱۳ آبان و از بین رفتن ابهت آمریکا به دست جوانان انقلابی، امام برای مقابله با تهدیدات واشنگتن فرمان تشکیل بسیج ۲۰ میلیونی را صادر کردند. بسیج از ابتدا برای خنثیکردن همان تهدید شکل گرفت و امروز نه تنها یک فرصت بزرگ برای انقلاب اسلامی و ملت ایران است، بلکه به بزرگترین تهدید برای نظام سلطه و قدرتهای استکباری مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.
فرمانده سپاه محمد رسولالله (ص) با اشاره به تنوع مأموریتهای بسیج در حوزههای جنگ نرم، جنگ سخت، محرومیتزدایی، سازندگی و کمک به دولتها در خدماترسانی، افزود: تفکر بسیجی امروز یک شتابدهنده در تمام عرصههاست. هر جا کشور نیاز داشته باشد، بسیج با تکیه بر ظرفیتهای مردمی و روحیه جهادی وارد میدان میشود و با اتکا به تجربه و ایمان، مشکلات را برطرف میکند.
وی بخش دیگری از سخنانش را به «افتخارات بسیج» اختصاص داد و با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، گفت: امام بسیج را درخت پرثمری دانستند که طراوت عشق و یقین میدهد و فرمودند افتخار من این است که یک بسیجی هستم. رهبر انقلاب نیز بسیج را کلید حل تمام مشکلات کشور معرفی کردهاند.
حسنزاده با بیان اینکه بسیج یک «مکتب و فرهنگ» است نه صرفاً یک سازمان، توضیح داد: تفکر بسیجی یعنی ایمان، خداباوری، خودباوری، ایستادگی در برابر استکبار، حمایت از مظلومان، دشمنشناسی و بهکارگیری راهکارهای خلاقانه برای مقابله با تهدیدها. این تفکر امروز در دل مردم نهادینه شده و محدود به مرزها نمیشود.
وی با اشاره به «جهاد کبیر» و ایستادگی ملت ایران در تجاوز اسراییل به ایران، گفت: ملت ما با تفکر بسیجی، بار دیگر دستگاه محاسباتی دشمن را اصلاح کردند. دشمن تصور میکرد با فشارهای سنگین و ترور فرماندهان و دانشمندان میتواند مردم را در برابر نظام قرار دهد، اما ملت با وحدت و انسجام، دفاعی جانانه را به جهانیان نشان داد.
فرمانده سپاه محمد رسولالله (ص) همچنین از خدمات بسیج در حوزههای اجتماعی و فرهنگی یاد کرد و گفت: در عرصه محرومیتزدایی، خصوصاً در مناطق محروم جنوب تهران، اقدامات گستردهای انجام شده و رویدادهایی مانند راهیان نور و راهیان پیشرفت از جمله فعالیتهای فرهنگی شاخص بسیج است.
منبع: ایسنا