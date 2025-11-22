عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، امروز با وزیر امور خارجه دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، امروز با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

در این دیدار سفیر کشورمان گزارشی از ابتکار‌ها و اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های در دست انجام برای توسعه روابط و گسترش همکاری‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین ارائه کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به اهمیت ویژه روابط ایران-چین و عزم رهبران دو کشور برای توسعه و گسترش همکاری‌ها در همه زمینه‌های مورد علاقه طرفین بر مبنای برنامه جامع ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک دو کشور، بر ضرورت اتخاذ همه اقدامات لازم جهت اجرایی کردن توافقات فیمابین تاکید کرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: رحمانی فضلی ، عراقچی
