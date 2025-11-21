باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «کایا کالاس»، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه تأکید کرد که این اتحادیه از هر طرح صلحی برای اوکراین حمایت خواهد کرد، به شرطی که منجر به صلحی پایدار و عادلانه شود و اوکراین و اتحادیه اروپا در آن مشارکت داشته باشند.
وی در سخنرانی خود در بروکسل گفت: «در مورد طرح صلحی که میفهمیم به رئیسجمهور (ولودیمیر) زلنسکی ارائه شده، ما همواره گفتهایم که برای عملی بودن هر طرحی، باید اوکراین و اروپاییها در آن مشارکت داشته باشند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بحثها درباره طرح صلح پیشنهادی آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین شدت یافته است.
در همین حال، «یوهان وادفول»، وزیر امور خارجه آلمان، روز جمعه طرح مورد حمایت آمریکا برای پایان جنگ در اوکراین را فهرستی از موضوعاتی خواند که باید به فوریت بین اوکراین و روسیه مورد بحث قرار گیرد، اما تأکید کرد که این یک طرح نهایی نیست.
وادفول که در بروکسل برای شرکت در اجلاس وزیران حوزه هند و اقیانوسیه به سر میبرد، در بیانیهای گفت: «موضع آلمان، موضع اروپاست و این بدان معناست که ما از اوکراین حمایت میکنیم. ما میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که اوکراین بتواند این نقاط را از موضعی قدرتمند مورد بحث قرار دهد.»
این اظهارات در ادامه واکنشهای بینالمللی به طرح پیشنهادی آمریکا برای صلح در اوکراین مطرح شده که شامل مفاد بحثبرانگیزی مانند خودداری اوکراین از پیوستن به ناتو و کاهش نیروهای نظامی این کشور است.
منبع: رویترز