باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق قنادزاده روز جمعه در کارگروه صادرات غیرنفتی استان بوشهر اظهار کرد: مسائل مربوط به ناترازی ارزی، سیاست‌گذاری‌های نادرست ارزی و سوءرفتارهای تجاری طی سال‌های اخیر، بخش تجارت کشور را تحت فشار قرار داده و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است بخشی از این مشکلات را با اصلاح رویه‌ها برطرف کند.

وی بیان کرد: کاهش درآمدهای ارزی کشور، به‌ویژه در حوزه نفت و تأثیر مستقیم تحریم‌ها موجب شده شکاف قابل توجهی بین منابع و مصارف ارزی ایجاد شود.

قنادزاده افزود: در شرایطی که تقاضا برای ثبت سفارش بسیار بیشتر از منابع قابل تخصیص است، سامانه‌ها ناچار به اعمال محدودیت و نظم‌دهی هستند و این موضوع گاهی موجب کندی سیستم می‌شود.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت با اشاره به سیاست‌های ارزی حاکم گفت: اختلاف زیاد نرخ ارز انگیزه ایجاد سوءرفتارهای تجاری از جمله کارت‌های اجاره‌ای، پیش‌فروش‌های غیرقانونی و ثبت‌سفارش‌های غیرواقعی را افزایش داده است و ما تلاش می‌کنیم این زمینه‌ها از بین برود.

وی همچنین از آغاز محدودسازی و ساماندهی کارت‌های بازرگانی از مهرماه سال جاری خبر داد و افزود: این اقدام برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها ضروری شده بود و با همکاری گمرک در حال تکمیل است.