رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به فرشته حسن زاده فرمودند که از طلا برتر، همت و تلاش و ایمان و اعتماد به نفس شماست دخترم.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در جریان رقابت‌های بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی خانم فرشته حسن‌زاده، ورزشکار تیم ملی موی تای بانوان ایران، موفق به کسب مدال نقره شد و پس از بازی فینال در گفت‌و‌گو با خبرنگار حاضر در سالن مسابقات گفت: «دوست داشتم که مدالم طلا بود و آن را تقدیم رهبر انقلاب می‌کردم، امیدوارم که مدال نقره من را پذیرا باشند.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در روز‌های گذشته پس از دریافت پیام این بانوی ورزشکار خطاب به وی نوشتند: «سلام و تشکر مرا برسانید و بگویید: از طلا برتر، همت و تلاش و ایمان و اعتماد به‌نفس شماست دخترم.»

فرشته حسن‌زاده این پیام را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.