باشگاه خبرنگاران جوان- ماموستا سیدمحسن حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج اظهار کرد: دستگاه‌های مرتبط باید با جدیت بر بازار نظارت داشته باشند و متخلفان را تتبیه کنند تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند.

وی همچنین از دستگاه قصایی خواست اراذل و اوباش و برهم زنندگان امنیت و آسایش شهروندان را خارج از نوبت محاکمه و با آنان با جدیت برخورد کنند.

امام جمعه موقت سنندج ادامه داد: وظیفه حاکمیت ایجاد امنیت برای مردم است و باید با مخلان نظم جامعه با قدرت برخورد کند.

ماموستا حسینی به تشییع پیکر شهدای گمنام در روز دوشنبه اشاره کرد و گفت: مردم حضوری پرشور در این آیین داشته باشند، چراکه امنیت امروز ما مدیون خون شهداست.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به بحث غفلت انسان از عبادت خداوند اشاره و اضافه کرد: رفع مشکلات و وجود آرامش در زندگی، نباید منجر به غفلت مسلمان از یاد خدا شود.

امام جمعه موقت سنندج تاکید کرد: هر کس در مقابل دستورات خداوند و پیامبر (ص) مقاومت و نسبت به آن بی‌توجهی کنند، از راه راست منحرف و گمراه خواهد شد.