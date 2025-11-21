برخی افراد سودجو در شبکه‌های اجتماعی با راه‌اندازی صفحه‌های جعلی، اقدام به تبلیغات درخصوص پرداخت وام تحت عناوین مختلف کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند برخی افراد سودجو در شبکه‌های اجتماعی با راه‌اندازی صفحه‌های جعلی، اقدام به تبلیغات درخصوص پرداخت وام تحت عناوین مختلف کرده‌اند،که این صفحات صرفاً دامی برای کلاهبرداری، از بین بردن سرمایه افراد و جذب مخاطب است. تاکید می‌شود هرگز لینک‌های معرفی شده این صفحات را کلیک نکنید.

 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تمام صفحات مرتبط با اعطای وام که در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی در حال فعالیت می‌باشند هیچگونه ارتباطی با بانک مرکزی و شبکه بانکی ندارند و برای معرفی خود از آرم و عنوان بانک مرکزی و شبکه بانکی سوءاستفاده می‌کنند.

بر همین اساس از هموطنان تقاضا می‌شود هوشیار باشند و هرگز به این تبلیغات فریبنده که صرفا با هدف کلاهبرداری منتشر می‌شود توجه نکنند.  ضمنا اطلاع‌رسانی درباره هرگونه تسهیلات بانکی صرفا از پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی بانک مرکزی و شبکه بانکی معتبر است.

برچسب ها: بانک مرکزی ، کلاهبرداری
