باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در روز اول مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان مازندران، تعداد ۱۴۴ کشتی گیر، ۱۷۱ مبارزه در اوزان ۶۱، ۷۰، ۷۹، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم برگزار کردند.
کشتی گیران ساروی با کسب ۳ مدال طلا در اوزان ۵۷، ۷۴ و ۸۶ توسط علی یحیی پور، علی رضایی و علی سوادکوهی در شروع رقابتها خوش درخشیدند.
نتایج روز نخست مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان مازندران به شرح زیر میباشد؛
۵۷ کیلوگرم:
۱. علی یحییپور (ساری)
۲. مهدی ویسی (کلاردشت)
۳. جواد یخکشی (گلوگاه)
۴. مسعود اصغرپور (لالهآباد)
۶۵ کیلوگرم:
۱. آرمین حبیبزاده (ارطه)
۲. مهدی پلنگوار (بابل)
۳. رضا گوران (قائمشهر)
۴. پویا یونسی (پلسفید)
۷۴ کیلوگرم:
۱. علی رضایی (ساری)
۲. مهدی اسدی (پلسفید)
۳. بهروز حیدری (بابل)
۴. اکبر فضلی (بهشهر)
۸۶ کیلوگرم:
۱. علی سوادکوهی (ساری)
۲. محسن کوچنژاد (چالوس)
۳. رضا سلیمانیان (تنکابن)
۴. دانیال دانشمند (قائمشهر)
۹۷ کیلوگرم:
۱. سید آرین سجادی (تنکابن)
۲. امیررضا رکابی (جویبار)
۳. امیررضا مسلمزاده (گتاب سهمیه)
۴. امین شریفپور (لالهآباد سهمیه)
این پیکارها امروز جمعه ۳۰ آبان ماه با برگزاری دیدارهای ۵ وزن دوم ادامه به پایان میرسد.