پس از یک روز رقابت جذاب و دیدنی نفرات برتر ۵ وزن نخست پیکار‌های کشتی آزاد بزرگسالان مازندران، نکوداشت پهلوان ولی الله پوریوسف در سالن ورزشی سرداران شهید نوبخت بابلسر معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری -  در روز اول مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان مازندران، تعداد ۱۴۴ کشتی گیر، ۱۷۱ مبارزه در اوزان ۶۱، ۷۰، ۷۹، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم برگزار کردند.

کشتی گیران ساروی با کسب ۳ مدال طلا در اوزان ۵۷، ۷۴ و ۸۶ توسط علی یحیی پور، علی رضایی و علی سوادکوهی در شروع رقابت‌ها خوش درخشیدند.

نتایج روز نخست مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان مازندران به شرح زیر می‌باشد؛

۵۷ کیلوگرم:

۱. علی یحیی‌پور (ساری)

۲. مهدی ویسی (کلاردشت)

۳. جواد یخکشی (گلوگاه)

۴. مسعود اصغرپور (لاله‌آباد)

۶۵ کیلوگرم:

۱. آرمین حبیب‌زاده (ارطه)

۲. مهدی پلنگوار (بابل)

۳. رضا گوران (قائم‌شهر)

۴. پویا یونسی (پل‌سفید)

۷۴ کیلوگرم:

۱. علی رضایی (ساری)

۲. مهدی اسدی (پل‌سفید)

۳. بهروز حیدری (بابل)

۴. اکبر فضلی (بهشهر)

۸۶ کیلوگرم:

۱. علی سوادکوهی (ساری)

۲. محسن کوچ‌نژاد (چالوس)

۳. رضا سلیمانیان (تنکابن)

۴. دانیال دانشمند (قائم‌شهر)

۹۷ کیلوگرم:

۱. سید آرین سجادی (تنکابن)

۲. امیررضا رکابی (جویبار)

۳. امیررضا مسلم‌زاده (گتاب سهمیه)

۴. امین شریف‌پور (لاله‌آباد سهمیه)

این پیکار‌ها امروز جمعه ۳۰ آبان ماه با برگزاری دیدار‌های ۵ وزن دوم ادامه به پایان می‌رسد.

