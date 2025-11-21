باشگاه خبرنگاران جوان _حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل امام جمعه تبریز در خطبه‌های نماز جمعه ۳۰ آبان در تبریز، در واکنش به برخی ادعا‌ها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران تصریح کرد: می‌گویند ایران قصد استفاده نظامی از انرژی هسته‌ای دارد، در حالی که این ادعا‌ها نادرست است. این شما‌ها (خطاب به آمریکا و رژیم صهیونیستی) هستید که هزاران بمب اتمی دارید و جهان را مدام تهدید به جنگ می‌کنید.

وی به گرانی مواد غذایی اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت‌ها، مردم به‌ویژه قشر کم‌درآمد را آزار می‌دهد و آرامش آنان را سلب کرده است. باید برای مهار گرانی چاره‌ای اندیشیده شود.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه مسئله حجاب یک موضوع دائمی است، افزود: رئیس‌جمهور که پیش‌تر مواضعی مبهم داشت، اخیراً به‌صراحت تأکید کرده است که در ادارات دولتی رعایت حجاب الزامی است. متأسفانه در نمایشگاه‌های بین‌المللی حجاب رعایت نمی‌شود. تمامی مراکز دولتی باید نسبت به رعایت حجاب حساس باشند.

وی با اشاره به ادامه چندروزه مراسم عزاداری حضرت فاطمه (س) گفت: مراسمات خوبی برگزار شده و مصلی تبریز آمادگی دارد تا هیئت‌هایی که جمعیتشان به اندازه مصلی است، از این فضا استفاده کنند؛ هرچند برخی هیئت‌های تبریز ترجیح می‌دهند در محل‌های خود مراسم برگزار کنند.

وی اشاره به هفته بسیج گفت: برنامه‌های متعدد و فراوانی در این هفته در سطح استان برگزار می‌شود. بسیج متعلق به هیچ فرد و منصبی نیست؛ بسیج نهادی مستقل و برخاسته از مردم است و بدنه اصلی آن را جوانان این ملت تشکیل می‌دهند. بسیج در خدمت ولایت است و هرکس بخواهد افکار و روش خود را از طریق بسیج به مردم القا کند، دچار اشتباه است.

مطهری‌اصل با تأکید بر اهمیت نماز اول وقت اظهار کرد: مساجد و مصلی باید از نمازگزاران پر شوند.