کتابخانه و خانه دیجیتال کانون فرهنگی هنری مسجد امام سجاد(ع) و کتابخانه کانون کربلا در مسجد سیدالشهدا(ع) به همت ستاد کانون های مساجد استان قم باحضور استاندار افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -اکبر بهنامجو استاندار قم امشب در مراسم افتتاح کتابخانه و خانه دیجیتال کانون فرهنگی هنری مسجد امام سجاد(ع) که به همت ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم برگزار شد با تأکید بر اهمیت ارتقای نقش مساجد در افزایش سطح فرهنگی و اجتماعی محلات، از آغاز برنامهریزی گسترده استان در چارچوب طرح ملی ارتقای ده هزار مسجد خبر داد.
بهنامجو گفت: آغاز اجرای این طرح از مسجد امام سجاد(ع) با هدف ایجاد الگوی مشخص برای توسعه فرهنگی و اجتماعی سایر مساجد استان انجام شده است تا برنامهای منسجم و عملیاتی برای همه محلات تدوین شود.
وی بیان کرد: مسائل محلات در قالب قرارگاه محلهمحور و با همکاری هیأت امنا، امام جماعت، اهالی محل و دستگاههای اجرایی شناسایی میشود و بخش قابل توجهی از این مشکلات با هماهنگی دستگاهها قابل حل بوده و تاکنون نتایج مطلوبی نیز بهدست آمده است.
استاندار قم افزود که تمام درخواستها و مشکلات مطرحشده در جلسات رسمی ثبت میشود و موارد قابل اجرا در سال جاری در برنامه امسال قرار میگیرد و سایر موضوعات برای سال آینده تعیین تکلیف خواهد شد.
بهنامجو با اشاره به تجربه موفق اجرای برنامههای محلهمحور در مناطق شیخآباد و پردیسان، از اجرای این الگو در محله مسجد امام سجاد(ع) خبر داد. وی همچنین از اهالی خواست تا فردی را به عنوان مدیر محله معرفی کنند تا با دریافت حکم رسمی، پیگیری مسائل به صورت متمرکز و مستمر انجام شود.
وی با اشاره به درخواستهای مطرحشده از جمله تکمیل مجتمع فرهنگی و کتابخانه، تعیین تکلیف ساختمان رها شده و کمبود فضای سبز، اعلام کرد که تمامی موارد بررسی شده و برای هر یک مسیر پیگیری و اقدام مشخص خواهد شد و در صورت نیاز هماهنگی با دستگاههای ملی نیز انجام میشود.
استاندار قم همچنین از برگزاری نشست بعدی طی یک هفته تا ده روز آینده خبر داد و از مجموعه مسجد خواست فهرست کامل نیازها و مسائل محله را برای بررسی و جمعبندی نهایی ارائه کنند.
بهنامجو در پایان با قدردانی از تلاشها و دغدغهمندی فعالان مسجد تأکید کرد: مسیر رسیدگی به مشکلات محلات باز است و با پیگیری مشترک، بخش قابل توجهی از نیازهای اهالی قابل برطرف شدن خواهد بود.
همچنین بعد از این مراسم،کتابخانه کانون فرهنگی هنری کربلا واقع در مسجد سیدالشهدا(ع) در منطقه شیخ آباد نیز با حضور استاندار افتتاح شد.
تجهیز ۲۴۷ مسجد قم در قالب «طرح محراب»
حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا حیدری، مدیر ستاد کانونهای مساجد استان قم، نیز در این مراسم با اشاره به مأموریتهای جدید ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، از اجرای طرح تقویت محلهمحوری در مساجد استان خبر داد.
وی اظهار کرد: در راستای پیشبرد این مأموریت، مقرر شده است ۲۴۷ مسجد مزین به نام «طرح محراب» با حمایت قرارگاه مسجد، استانداری قم و دستگاههای متولی، در سه محور رسانه و فضای مجازی، هنر، و کتاب و کتابخوانی تجهیز شوند.
حیدری افزود: کانونهای هدف بر اساس نیازمندیها و زیرساختهای موجود شناسایی و دعوت شدند و روند تجهیز آنها بهتدریج انجام خواهد شد تا این مراکز بتوانند بهعنوان هستههای فعال فرهنگی در خدمت محلهها قرار گیرند.
مدیر ستاد کانونهای مساجد قم با اشاره به افتتاح چند مرکز جدید بیان کرد: امروز به توفیق الهی و با حضور استاندار و مدیران کل، در مسجد امام سجاد(ع) منطقه ۳، کانون کتابخانه عمومی و همچنین خانه دیجیتال و فضای مجازی با تأکید بر آموزشهای مرتبط با هوش مصنوعی راهاندازی شد. این مرکز نقش مهمی در تقویت فعالیتهای محلهمحور در منطقه ایفا خواهد کرد.
وی ادامه داد: در منطقه دو و محله شیخآباد نیز با حضور استاندار و مسئولان، کتابخانه عمومی مسجد افتتاح شد تا زمینه رشد علمی نوجوانان در بستر مسجد فراهم شود.
حجتالاسلام حیدری در پایان تأکید کرد: پروژههای دیگری نیز در دست اقدام است که با حمایت استاندار قم و مسئولان مربوطه، بهتدریج اجرا خواهد شد.