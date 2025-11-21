باشگاه خبرنگاران جوان ـ علی‌اصغر همتیان ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد در مصلی امام خمینی ره این شهر با تأکید بر اهمیت حضور روزانه مردم در مسیر رعایت تقوا و دوری از گناه با اشاره به نقش بسیج در تثبیت انقلاب و نظام اسلامی اظهار کرد: بسیج نیروی مردمی پایدار است که با حضور داوطلبانه و باورمندانه مردم در صحنه، قادر است از نظام اسلامی و انقلاب مراقبت کند. این نهاد، در کنار سایر دستگاه‌ها، نقش ویژه‌ای در مقابله با مشکلات و بحران‌ها دارد.

وی با اشاره به سابقه فعالیت‌های بسیجی در دوران دفاع مقدس افزود: در جنگ ۱۲ روزه و سایر صحنه‌های دفاع مقدس، همه مردم ایران به شکل بسیجی وار فعالیت داشتند.

امام جمعه موقت شهرکرد درباره اهمیت ابزار‌های جدید تبلیغاتی در فضای مجازی اصافه کرد: اضافه شدن ابزار‌های نوین باعث نشده جایگاه پایگاه‌های سنتی و فعالیت‌های مستقیم با مخاطب در مساجد کاهش پیدا کند. بسیج باید همچنان این پایگاه‌ها را حفظ و توسعه دهد.

وی به والدین توصیه کرد حضور فرزندانشان در پایگاه‌های بسیج به رشد اعتماد به نفس، مهارت و مسوولیت‌پذیری آنان کمک می‌کندو افزود: تربیت فرزند نیازمند برنامه‌ریزی و حضور در محیط‌های سالمی مانند بسیج است.

همتیان به مسائل بین‌المللی و مواضع شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد و با انتقاد از رژیم صهیونیستی گفت: ما شاهد شکست توطئه‌های آنها خواهیم بود.

وی در پایان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، حضور مردم در مراسم‌ها و فعالیت‌های دینی را عامل برکات برای جامعه دانست و افزود: شرکت در مراسم و حفظ یاد شهدا، علاوه بر احترام به آنان، باعث خیر و تقویت نظام اسلامی و محور مقاومت است.

منبع: خبرگزاری فارس