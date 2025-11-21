فرمانده سپاه قمربنی هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری گفت: بسیج ثابت کرده همیشه نمایشگاهی از صفا، اخلاص، بصیرت و مجاهدت است.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ سردار علی افضلی در سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرکرد با گرامیداشت فرارسیدن هفته بسیج اظهار کرد: شجره طیبه امروز یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های مردمی فرهنگی، اجتماعی و نظامی در دنیا است.

وی گفت: بسیج از یادگاران بزرگ و درخشان حضرت امام راحل است و امروز بحمدالله مظهر اقتدار ملی شده است.

فرمانده سپاه قمربنی هاشم (علیه السلام) افزود: بسیج ثابت کرده همیشه نمایشگاهی از صفا، اخلاص، بصیرت و مجاهدت است.

وی ادامه داد: تشکیل بسیج که یک ابتکار بی‌بدیل و بی‌نظیر از جانب امام بزرگوار ما بود، مبتنی بر اندیشه انقلاب اسلامی و اسلام ناب محمدی شکل گرفت و می‌توان به جرئت گفت این شجره طیبه امروز یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های مردمی فرهنگی، اجتماعی و نظامی در دنیا است.

سردار افضلی اظهار کرد: تشکیل بسیج، همان‌طور که حضرت آقا فرمایش کردند، مصداق بارز تبدیل تهدید به فرصت‌ها بود.

وی با یادآوری مدیریت امام خمینی «ره» و قدرت نمایی بزرگ ملت ایران برابر تهدیدات استکبار جهانی اظهار کرد: حضرت امام کارش را با سه آمنه شروع کرده بود. ایمان به خدا ، ایمان به هدف و ایمان به مردم.

سردار افضلی اضافه کرد: آمنه به ملت، موجب تشکیل بسیج مستضعفین شد. فرمان تاریخی حضرت امام در پنجم آذر سال پنجاه و هشت، تمام نقشه‌های شوم و توطئه‌های دشمنان را در نطفه خنثی کرد.

وی افزود: امام با توجه به ویژگی‌ها و شناختی که از جامعه اسلامی و ایمانی و ایرانی داشتند، این فرمان مبارک و میمون را صادر کردند.

فرمانده سپاه استان تاکید کرد: بسیج، برخوردار از دو جلوه مجاهدت و مبارزه، کارنامه‌ای درخشان هم در جبهه سخت و هم در جبهه فرهنگی و نرم از خود به یادگار گذاشته است. هرچند امروز تهدیدات ما بیش از گذشته هستند و شامل تهدیدات سخت، نیمه‌سخت و نرم تا ناتوی فرهنگی دشمنان می‌شوند، اما معجزه بسیج در تکیه بر این ایمان و تلاش مداوم آن‌هاست که همواره در میدان وجود دارد.