باشگاه خبرنگاران جوان- آیت الله محمدرضا ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۴ در خطبه‌های نماز سیاسی و عبادی جمعه شهر یزد که در مسجد ملااسماعیل اقامه شد، با اشاره به آیه «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَلَیْها مَلائِکَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لایَعْصُونَ اللّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ»، گفت: خداوند در این آیه دو تکلیف و دستور را بیان می‌کند و می‌گوید اگر کسی که این دو تکلیف را عمل نکند، مورد غضب الهی قرار می‌گیرد.

وی افزود: بنا بر این آیه، کسانى که ایمان آورده‌اند باید خود و خانواده خویش را از آتشى که هیزم آن نتیجه عمل و کردار انسانهاست، مراقبت کنند چرا که آتشى که فرشتگانى بر آن گمارده شده‌اند، خشن و سختگیر است و هرگز از فرمان خدا مخالفت نکرده و آن فرمان را به طور کامل اجرا مى‌کنند.

امام جمعه یزد در ادامه با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) در خصوص این آیه، اظهار کرد: حضرت در این باره می‌فرماید؛ مومنان نسبت به دیگران و توصیه آنها به خوبی‌ها و پرهیز از بدی‌ها و ناپسندی‌ها تکلیف دارند.

آیت الله ناصری در خطبه‌های دوم نماز جمعه این هفته‌ی یزد ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) عصاره خلقت است و خداوند در خلقتش یک نمونه کامل صفات الهی را به منصه ظهور درآورده چرا که او مادر ائمه و امامان (ع) و سرچشمه هر نوری در عالم است.

وی با بیان این که محبت حضرت زهرا (س) نجات دهنده انسانهاست، گفت: روایت است که پیامبر اکرم (ص) به سلمان فارسی می‌فرماید؛ محبت واقعی فاطمه (س) باعث کمک به محبانش در دنیا و آخرت می‌شود.

خطیب جمعه یزد در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که روایت است که هر گونه که انسان‌ها رفتار و عمل کنند، همانگونه بر آنها حکومت خواهد شد، گفت: خداوند به مومنانش سفارش می‌کند «واعدو لهم ما استطعتم من قوة» یعنی شما باید قوی باشید تا دشمن در برابر شما ضعیف عمل کند.

وی با اشاره به این که هیچ مشکلی دائمی و همیشگی نیست، گفت: باید قوی باشیم و با توکل به خدا، تلاش کرده و امید داشته باشیم.

وی گفت: باید در ارتباط با اقتصاد و زنجیره تولید و صادرات تدبیر و تلاش کنیم و مسئولان با کسانی که در این باره اخلال می‌کنند، برخورد جدی داشته باشند.

آیت الله ناصری ضمن توصیه به برخورد هوشمندانه با شایعات از سوی متولیان، عنوان کرد: دولت‌ها باید به موضوع خودکفایی در حوزه کشاورزی که تغذیه و سلامت و بهداشت مردم به آن مرتبط است، اهتمام جدی داشته باشند.

وی با اشاره به انتخابات کشور عراق، عنوان کرد: خوشبختانه مردم عراق در این دوره خوش درخشیدند و امیدواریم بتوانند اتحاد خود را نیز حفظ کنند و از شر اجانب رها شوند.

نماینده ولی فقیه در استان در ادامه ضمن گرامیداشت هفته بسیج، گفت: حضرت امام (ره) با عشق به مردم و برای خدمت به مردم برای انقلاب اسلامی جنگیدند و فرمان تشکیل بسیج نیز در همین راستا بود.

وی با بیان این که بسیج برای همه مردم است، گفت: تفکر و فرهنگ بسیجی فراتر از یک ساختار سازمانی و نوعی رویکرد معرفتی و هویتی است که از ذخایر عمیق معنوی اسلام ناب محمدی (ص) برخاسته است.

وی افزود: فرهنگ بسیجی بر پایه‌های محکمی، چون ولایت‌مداری، ایثار و مقاومت، آگاهی و بصیرت، پیش برندگی، مردمی بودن، امید آفرینی و تکلیف‌گرایی استوار است.

آیت الله ناصری گفت: کارآمدی بسیج در عرصه‌های مختلف سبب شد که تا در هر شرایطی، توجه به ظرفیت‌های گره‌گشایی‌ها برای عبور از چالش‌های بزرگ مورد توجه قرار گیرد و در برهه کنونی که نظام با جنگ ترکیبی مواجه است، بسیج قادر است با همراهی دولت و سایر دستگاه‌ها، تقویت شود و با تغییر مؤلفه‌های قدرت، نفوذ دشمن را خنثی کند.

وی در ادامه با اشاره به موضوع حجاب، گفت: مسئله حجاب، یک مسئله معنوی و فرهنگی و الهی و از حقوق شهروندی است و برخلاف غربی‌ها که اعتقاد راسخی به خداوند و مظاهر فساد ندارند، در کشور اسلامی ایران هدف رسیدن به کمال الهی و واقعیت انسانیت است لذا برای طی کردن این مسیر باید از معصیت و گناه و مظاهر فساد و فحشا مانند بی حجابی، دروغ‌گویی و گران‌فروشی دوری کنیم.

امام جمعه یزد در پایان نیز به خسارات خشکسالی و کاهش بارش‌ها اشاره و از درگاه خداوند نزول رحمت الهی را خواستار شد.

منبع:روابط عمومی