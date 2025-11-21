دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی هفته آینده در تماس تلفنی درباره طرح صلح ۲۸ ماده‌ای آمریکا برای اوکراین گفت‌و‌گو خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش اسکای نیوز به نقل از منابع اروپایی، پیش‌بینی می‌شود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی او، هفته آینده در یک تماس تلفنی در مورد طرح صلح ۲۸ ماده‌ای تدوین شده توسط دولت آمریکا گفت‌و‌گو کنند.

بر اساس این گزارش، زلنسکی پیش از گفت‌و‌گو با ترامپ، در مورد این طرح با رهبران آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلیس مشورت خواهد کرد.

این منابع فاش کردند که طرح صلح آمریکا در جلسه دیروز وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است که در این میان لهستان، ایتالیا، فرانسه، لیتوانی و آلمان از مخالفان سرسخت این طرح بوده‌اند. منابع مدعی شدند که اتحادیه اروپا امید خود را به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، بسته تا تحولات را به نفع این اتحادیه تغییر دهد. 

ساعاتی قبل «کایا کالاس»، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد که این اتحادیه از هر طرح صلحی برای اوکراین حمایت خواهد کرد، به شرطی که منجر به صلحی پایدار و عادلانه شود و اوکراین و اتحادیه اروپا در آن مشارکت داشته باشند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

