نماینده ولی فقیه درگیلان با تاکید بر توجه به معیشت مردم گفت : دفاع از سفره مردم دفاع از امنیت کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ آیت الله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه درگیلان امروز در آیین عبادی سیاسی خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلی امام خمینی ( ره ) رشت گفت : حراست و صیانت از مرزها یکی از ویژگی های حاکم اسلامی است.‌

نماینده ولی فقیه درگیلان با بیان اینکه صیانت از مرز جغرافیای، عقیدتی و فکری ، دو مرزی است که حاکم اسلامی بایستی از آن حراست کنند، گفت: دشمنان ما از اقتدار و انسجام ملی و وحدت ملت ایران می هراسند و جرات تجاوز به این خاک را ندارند.



آیت الله فلاحتی به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا ( س) اشاره کرد و افزود: حضرت فاطمه ( س) همتا ندارد این بانوی بزرگ اسلام در عالم هستی الگو جامع برای همه بشریت در طول تاریخ است .



وی به هفته بسیج مستضعفان اشاره و تصریح کرد : کشور ما با تشکیل بسیج بیمه شد ،‌بسیج نگاهش به همه مستضعفان جهان است،بسیج امید همه نا امید ان است.‌

وی اضافه کرد : با ترویج فرهنگ بسیج جامعه سعاتمند می شود، کارنامه بسیج در انقلاب اسلامی کارنامه نورانی است .‌



آیت الله فلاحتی به رسالت بسیج اشاره و تصریح کرد: خودسازی، تربیت نفس و بصیرت،‌ وحدت سازی ، تبیین تاب آوری جامعه اسلامی و پیشرو در حرکت های اجتماعی و معنویات از اهم رسالت های بسیجی است.‌

نماینده ولی فقیه درگیلان با تاکید بر اینکه دفاع از سفره مردم دفاع از امنیت کشور است ، گفت: به سفره های مردم توجه شود، طبق آمارهای دریافتی هر خانواده ۴ نفر ه ۷۰ درصد در آمدش را در شرایط فعلی اقتصادی باید برای خوراک هزینه کند.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه تورم مواد غذایی در جامعه آسیب زا است گفت : افزایش تورم سبب آسیب های اجتماعی در جامعه می شود.

وی با اشاره به اینکه به واردات کالا و توزیع کالا توجه شو د ، ادامه داد : زنجیره توزیع را کمتر کنید، نظارت جدی در این بخش انجام شود .‌

نماینده ولی فقیه در گیلان به احتکار کالاهای اساسی در جامعه اشاره و خاطر نشان کرد: به گزارش های مردمی در احتکار کالا توجه شود.‌

وی با تاکید بر اینکه با شایعه سازان برخورد جدی شود ، گفت : گیلان ظرفیت های بالای در بخش تولید از جمله ابرایشم و ... دارد لذا بیش از پیش از تولیدات داخلی حمایت شود .