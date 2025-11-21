نماینده ولی فقیه درگیلان با تاکید بر توجه به معیشت مردم گفت : دفاع از سفره مردم دفاع از امنیت کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _  آیت الله رسول فلاحتی،  نماینده ولی فقیه درگیلان امروز در آیین عبادی سیاسی خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلی امام خمینی ( ره ) رشت گفت : حراست و صیانت از مرزها یکی از ویژگی های حاکم اسلامی است.‌

 

نماینده ولی فقیه درگیلان با بیان اینکه  صیانت از مرز جغرافیای، عقیدتی و فکری ، دو مرزی است که حاکم اسلامی بایستی از آن حراست کنند، گفت: دشمنان  ما از اقتدار و انسجام ملی و وحدت ملت ایران می هراسند و جرات تجاوز به این خاک را ندارند. 


آیت الله فلاحتی به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا ( س) اشاره کرد و افزود: حضرت  فاطمه ( س) همتا ندارد این بانوی بزرگ اسلام در عالم هستی الگو جامع برای همه  بشریت در طول تاریخ است . 


وی به هفته بسیج مستضعفان اشاره و تصریح کرد : کشور ما با تشکیل بسیج بیمه شد ،‌بسیج نگاهش به همه مستضعفان جهان است،بسیج  امید همه نا امید ان است.‌

 وی اضافه کرد : با ترویج  فرهنگ بسیج  جامعه سعاتمند می شود، کارنامه بسیج در انقلاب اسلامی کارنامه نورانی است .‌


آیت الله فلاحتی به رسالت بسیج اشاره و تصریح کرد: خودسازی،  تربیت نفس و بصیرت،‌  وحدت سازی ، تبیین تاب آوری جامعه اسلامی و پیشرو در حرکت های اجتماعی و معنویات از اهم رسالت های  بسیجی است.‌

نماینده ولی فقیه درگیلان با تاکید بر اینکه دفاع  از سفره مردم دفاع از امنیت کشور است ، گفت:  به سفره های مردم توجه شود، طبق آمارهای دریافتی هر خانواده ۴ نفر ه ۷۰ درصد در آمدش  را در شرایط فعلی اقتصادی باید  برای خوراک هزینه کند. 

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه  تورم مواد غذایی در جامعه آسیب زا است گفت : افزایش تورم سبب آسیب های اجتماعی در جامعه می شود.

وی با اشاره به اینکه به واردات کالا و توزیع کالا توجه شو د ، ادامه داد : زنجیره توزیع را کمتر کنید،  نظارت جدی در این بخش  انجام شود .‌

نماینده ولی فقیه در گیلان به احتکار کالاهای اساسی در جامعه اشاره و خاطر نشان کرد: به گزارش های مردمی در احتکار کالا  توجه شود.‌

 وی با تاکید بر اینکه با شایعه سازان برخورد جدی شود ، گفت : گیلان  ظرفیت های بالای در بخش تولید از جمله ابرایشم و ... دارد لذا بیش از پیش از  تولیدات داخلی حمایت شود . 

