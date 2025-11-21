فرمانده موشکی ایران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06f3\u06f0 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0645\u0627\u0647 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0642\u0648\u06cc\u0645 \u0628\u0647 \u062b\u0628\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0631\u0648\u0632\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06cc\u0627\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u0632 \u0645\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0648 \u0632\u0646\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0647\u0631 \u06cc\u06a9 \u062f\u0631 \u062d\u0648\u0632\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u0639\u062a\u0644\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u06a9\u0645\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n