باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

فرمانده موشکی ایران + فیلم

۳۰ آبان ماه به عنوان روز قهرمان ملی در تقویم به ثبت رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۳۰ آبان ماه به عنوان روز قهرمان ملی در تقویم به ثبت رسیده است، روزی برای یاد کردن از مردان و زنانی که هر یک در حوزه‌ای به اعتلای کشور کمک کردند.

 

مطالب مرتبط
فرمانده موشکی ایران + فیلم
young journalists club

مردی که ستون‌های اقتدار ایران را در سکوت بنا کرد + فیلم

فرمانده موشکی ایران + فیلم
young journalists club

ماجرای فوتبال بازی کردن شهیدان طهرانی مقدم و حاجی زاده با چینی‌ها + فیلم

فرمانده موشکی ایران + فیلم
young journalists club

فیلم منتشر نشده از شهید حاجی‌زاده + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
مدیریت زنان در آسمان ایران + فیلم
۶۴۴

مدیریت زنان در آسمان ایران + فیلم

۳۰ . آبان . ۱۴۰۴
پاییز رنگارنگ در لرستان + فیلم
۵۱۵

پاییز رنگارنگ در لرستان + فیلم

۳۰ . آبان . ۱۴۰۴
اختتامیه همایش بین‌المللی علوم عقلی در شیراز + فیلم
۵۰۵

اختتامیه همایش بین‌المللی علوم عقلی در شیراز + فیلم

۳۰ . آبان . ۱۴۰۴
سرمایه‌گذاری گردشگری در صنعت هتلداری + فیلم
۴۸۲

سرمایه‌گذاری گردشگری در صنعت هتلداری + فیلم

۳۰ . آبان . ۱۴۰۴
نمایشگاه بین‌المللی گردشگری آنکارا با حضور ایران + فیلم
۴۰۹

نمایشگاه بین‌المللی گردشگری آنکارا با حضور ایران + فیلم

۳۰ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.