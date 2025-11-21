باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - همزمان با برگزاری آیین اختتامیه دهمین دوره جایزه کتاب سال لرستان، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از ۵۵ عنوان تازه‌های نشر استان در تالار شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان رونمایی شد. این مراسم که جمعی از پژوهشگران، نویسندگان، ناشران و اصحاب رسانه در آن حضور داشتند، فرصتی برای معرفی و تجلیل از دستاورد‌های فرهنگی و ادبی استان فراهم کرد.

در این مراسم، اعظم روانشاد مدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت:"هدف از برگزاری این رویداد، معرفی توانمندی‌های نویسندگان و ناشران استان و ایجاد انگیزه برای تولید آثار علمی و فرهنگی است. رونمایی از این ۵۵ عنوان کتاب نشان‌دهنده رشد قابل توجه حوزه نشر در لرستان است. "

وی افزود: این کتاب‌ها که از سوی ۱۷ ناشر مختلف استان منتشر شده‌اند، شامل حوزه‌های متنوعی از جمله علوم کاربردی، ادبیات، علوم عملی و علوم اجتماعی هستند.

روانشاد تاکید کرد: از جمله ناشرانی که آثار خود را در این مراسم معرفی کردند می‌توان به انتشارات پارس‌تاک، پراکنده، پیشوک، خرم‌دژ، دانای راز، دانش‌یاران فردا، دونا، سنگ‌نبشته، سلسله باران، شاپورخواست، قریحه، قلم اعظم، کلهری، کلدر، گیوا، ماهور و هاویر اشاره کرد.

در ادامه مراسم، برخی نویسندگان و ناشران درباره آثار خود سخن گفتند و اهمیت حمایت از نویسندگان محلی را مورد تأکید قرار دادند.

نویسنده یکی از کتاب‌های رونمایی‌شده اظهار داشت:"این رویداد، انگیزه بزرگی برای ادامه فعالیت‌های ادبی من ایجاد کرده است. دیدن استقبال مردم و حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارزش کار ما را دوچندان می‌کند. "

همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنان خود به نقش کتاب و کتاب‌خوانی در توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور اشاره کرد و گفت:"حمایت از نویسندگان و ناشران محلی نه تنها به تقویت هویت فرهنگی استان کمک می‌کند، بلکه ظرفیت‌های علمی و آموزشی را نیز در سطح ملی ارتقا می‌دهد. "

این مراسم با رونمایی رسمی از ۵۵ عنوان تازه‌های نشر استان به پایان رسید و علاقه‌مندان می‌توانند فهرست کامل این کتاب‌ها را در فایل پیوست خبر مشاهده کنند.

این رویداد، نقطه عطفی در مسیر توسعه نشر استان لرستان به شمار می‌رود و امید می‌رود که با استمرار چنین برنامه‌هایی، چرخه تولید و نشر آثار علمی و فرهنگی در استان بیش از پیش تقویت شود.