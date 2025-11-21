باشگاه خبرنگاران جوان- مجید رضاپناه، سرکنسول جدید ایران در جلالآباد و محمدنعیم آخند، والی طالبان در ننگرهار با یکدیگر دیدار و گفتوگو کردند.
رضاپناه در این نشست اعلام کرد سرکنسولگری ایران در جلالآباد همکاریهای لازم را انجام خواهد داد تا زمینههای رفتوآمد تجار حوزه شرق افغانستان و تاجران ایرانی افزایش یابد.
وی ضمن اشاره به تعهدات ایران به توافقات سرمایهگذاری مشترک در بخشهای کشاورزی و معادن، بر اجرایی شدن این پروژهها تأکید کرد.
همچنین رضاپناه از ایجاد تسهیلات بیشتر در صدور ویزای جمهوری اسلامی ایران برای تاجران، بیماران خبر داد.
از سوی دیگر والی ننگرهار نیز از حمایتهای جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف اقتصادی تقدیر کرد و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری به منظور تقویت روابط دوجانبه اعلام داشت.
در اوایل مهر ماه امسال مجید رضاپناه سرپرست جدید و سرکنسول نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد آغاز به کار کرد.
وی در نخستین دیدار خود با رئیس ارتباطات خارجه ولایت ننگرهار گفت: تحکیم و رشد روابط اقتصادی بین حوزه شرقی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران از اولویتهای کاری اوست.