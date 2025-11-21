یک فروند جنگنده هندی روز جمعه در حین اجرای نمایش هوایی در نمایشگاه هوایی دبی سقوط کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هواپیمای جنگنده «هال تجاس» متعلق به نیروی هوایی هند، حدود ساعت ۱۴:۱۰ به وقت محلی در حالی که برای تماشاگران در حال اجرای نمایش هوایی بود، سقوط کرد.

هنوز مشخص نیست که خلبان توانسته باشد خود را به بیرون پرتاب کند یا اینکه آیا در این حادثه کسی مجروح شده است یا خیر.

پس از سقوط، دود سیاهی بر فراز فرودگاه بین‌المللی آل مکتوم در دبی ورلد سنترال برخاست و آژیر‌های اخطار به صدا درآمدند در حالی که جمعی از تماشاگران شاهد این حادثه بودند.

این دومین فرودگاه امارات متحده عربی میزبان نمایشگاه دوسالانه هوایی دبی است که در آن شرکت‌های هواپیمایی امارات و فلای دبی سفارشات عمده‌ای برای خرید هواپیما ثبت کرده‌اند.

پیشینه جنگنده تجاس

جنگنده تجاس یک هواپیمای رزمی بومی هند است که توسط شرکت دولتی «هندوستان آیروناتیکس لیمیتد» (HAL) ساخته شده است. این جنگنده تک‌موتوره و سبک‌وزن قرار است ناوگان فرسوده جنگنده‌های هند را تقویت کند، به خصوص در شرایطی که چین با تقویت روابط دفاعی با پاکستان - رقیب منطقه ای هند - در حال گسترش حضور نظامی خود در جنوب آسیا است.

در سپتامبر سال جاری، وزارت دفاع هند قراردادی با HAL برای خرید ۹۷ فروند جنگنده تجاس امضا کرد که تحویل آنها از سال ۲۰۲۷ آغاز می‌شود. همچنین دولت هند در سال ۲۰۲۱ قراردادی برای خرید ۸۳ فروند از این جنگنده امضا کرده بود که تحویل آن - که قرار بود سال گذشته انجام شود - عمدتاً به دلیل کمبود موتور‌های وارداتی از ایالات متحده با تأخیر مواجه شده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگنده هندی ، نمایشگاه هوایی دبی
خبرهای مرتبط
ادعای هند درباره سرنگونی ۵ جنگنده پاکستانی در درگیری ماه مه
ابراز همبستگی ترکیه با پاکستان در بحبوحه تنش‌ها با هند
بزرگترین درگیری هوایی جهان در دهه‌های اخیر؛
چگونه پاکستان جنگنده فرانسوی رافال هند را با تجهیزات چینی سرنگون کرد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آتش‌سوزی در محل برگزاری اجلاس تغییرات اقلیمی گفت‌و‌گو‌ها را متوقف کرد
چین: قطعنامه‌های تقابلی علیه ایران وضعیت را تشدید می‌کند
ذخایر TNT ناتو به دلیل انتقال حجم عظیم مواد منفجره اروپا به غزه رو به اتمام است
طرح جدید حمایت از فرهیختگان مهاجر با اعطای اقامت بلندمدت + فیلم
قول تضمین امنیتی ۱۰ ساله آمریکا به اوکراین
شعر فاطمی، حلقه وصل شاعران کشورهای اسلامی + فیلم
ابلاغ بخشنامه جدید برای ارائه خدمات به اتباع افغانستانی دارای دفترچه اقامت
آمریکا ۵۵ نهاد و فرد مرتبط با صنعت نفت ایران را تحریم کرد
تایوان: ۲۹ هواپیمای چینی و ۷ کشتی وارد منطقه هوایی شدند
پیشنهاد ایران برای ایجاد مرکز فرآوری مشترک مواد معدنی افغانستان در مرز دو کشور
آخرین اخبار
ترامپ و زلنسکی هفته آینده درباره طرح صلح ۲۸ ماده‌ای گفت‌و‌گو می‌کنند
تحلیلگر اسرائیلی: ترامپ دیگر روی اسرائیل حساب نمی‌کند
کالاس: از هر طرحی که «صلح پایدار» را در اوکراین به ارمغان بیاورد، حمایت می‌کنیم
سقوط سهام شرکت‌های دفاعی اروپا با اعلام آمادگی زلنسکی برای مذاکره
کویت: حملات اسرائیل به غزه بی‌اعتنایی به تلاش‌های صلح منطقه‌ای است
سنگاپور چهار شهرک‌نشین اسرائیلی را به دلیل خشونت علیه فلسطینیان تحریم کرد
آمریکا ۵۵ نهاد و فرد مرتبط با صنعت نفت ایران را تحریم کرد
تایوان: ۲۹ هواپیمای چینی و ۷ کشتی وارد منطقه هوایی شدند
ابلاغ بخشنامه جدید برای ارائه خدمات به اتباع افغانستانی دارای دفترچه اقامت
پیشنهاد ایران برای ایجاد مرکز فرآوری مشترک مواد معدنی افغانستان در مرز دو کشور
قول تضمین امنیتی ۱۰ ساله آمریکا به اوکراین
شعر فاطمی، حلقه وصل شاعران کشورهای اسلامی + فیلم
طرح جدید حمایت از فرهیختگان مهاجر با اعطای اقامت بلندمدت + فیلم
چین: قطعنامه‌های تقابلی علیه ایران وضعیت را تشدید می‌کند
ذخایر TNT ناتو به دلیل انتقال حجم عظیم مواد منفجره اروپا به غزه رو به اتمام است
آتش‌سوزی در محل برگزاری اجلاس تغییرات اقلیمی گفت‌و‌گو‌ها را متوقف کرد
زلنسکی: آماده‌ایم روی طرح صلح جدید کار کنیم
رئیس تایوان با سوشی از ژاپن حمایت کرد
هشدار یونیسف درباره فروپاشی خدمات بهداشتی در غزه
زلنسکی پیش‌نویس طرح جدید صلح را دریافت کرد
سیل و رانش زمین در ویتنام ۴۱ کشته بر جای گذاشت
نگرانی آلمان از طرح صلح ترامپ: اوکراین و اروپا نیز باید پشت میز مذاکره باشند
ابراز نگرانی فرانسه از تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی در لبنان و سوریه
استارمر به چین سفر می‌کند
دیدار زلنسکی با مقامات پنتاگون همزمان با انتشار طرح آمریکا برای پایان جنگ
قطع واردات مواد اولیه داروهای مسکن از افغانستان؛ وزیر بهداشت: درمان و جراحی در ایران با اختلال جدی مواجه شده است
قطر سفر نتانیاهو به جنوب سوریه را محکوم کرد
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کرد