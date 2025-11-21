یک فروند جنگنده هندی روز جمعه در حین اجرای نمایش هوایی در نمایشگاه هوایی دبی سقوط کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هواپیمای جنگنده «هال تجاس» متعلق به نیروی هوایی هند، حدود ساعت ۱۴:۱۰ به وقت محلی در حالی که برای تماشاگران در حال اجرای نمایش هوایی بود، سقوط کرد.

هنوز مشخص نیست که خلبان توانسته باشد خود را به بیرون پرتاب کند یا اینکه آیا در این حادثه کسی مجروح شده است یا خیر.

پس از سقوط، دود سیاهی بر فراز فرودگاه بین‌المللی آل مکتوم در دبی ورلد سنترال برخاست و آژیر‌های اخطار به صدا درآمدند در حالی که جمعی از تماشاگران شاهد این حادثه بودند.

این دومین فرودگاه امارات متحده عربی میزبان نمایشگاه دوسالانه هوایی دبی است که در آن شرکت‌های هواپیمایی امارات و فلای دبی سفارشات عمده‌ای برای خرید هواپیما ثبت کرده‌اند.

پیشینه جنگنده تجاس

جنگنده تجاس یک هواپیمای رزمی بومی هند است که توسط شرکت دولتی «هندوستان آیروناتیکس لیمیتد» (HAL) ساخته شده است. این جنگنده تک‌موتوره و سبک‌وزن قرار است ناوگان فرسوده جنگنده‌های هند را تقویت کند، به خصوص در شرایطی که چین با تقویت روابط دفاعی با پاکستان - رقیب منطقه ای هند - در حال گسترش حضور نظامی خود در جنوب آسیا است.

در سپتامبر سال جاری، وزارت دفاع هند قراردادی با HAL برای خرید ۹۷ فروند جنگنده تجاس امضا کرد که تحویل آنها از سال ۲۰۲۷ آغاز می‌شود. همچنین دولت هند در سال ۲۰۲۱ قراردادی برای خرید ۸۳ فروند از این جنگنده امضا کرده بود که تحویل آن - که قرار بود سال گذشته انجام شود - عمدتاً به دلیل کمبود موتور‌های وارداتی از ایالات متحده با تأخیر مواجه شده است.

منبع: رویترز