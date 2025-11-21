امام جمعه قم، با اشاره به ایام شهادت حضرت زهرا(س) و هفته بسیج، بر اهمیت ترویج تربیت فاطمی و اعتماد به قدرت الهی در تقویت هویت دینی جامعه تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -آیتالله سید محمد سعیدی، امام جمعه قم، در خطبههای نماز عبادی و سیاسی جمعه این هفته که در مصلای قدس با حضور امت خدا جوی قم برگزار شد، با گرامیداشت هفته بسیج عنوان کرد: بسیج با اتکا به قدرت الهی و نیروی درونی، نقش مهمی در پاسداشت ارزشهای اسلامی ایفا میکند.
او با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) تصریح کرد :معرفی ابعاد بینظیر شخصیت ایشان همواره مورد تأکید ائمه معصومین (ع) بوده و حضرت زهرا (س) محور تحولات تاریخ است.
امام جمعه قم با اشاره به نقش حضرت زینب (س) و امام حسین (ع) در شکلگیری نهضت عاشورا، این حرکت را ثمره تربیت فاطمی دانست و افزود: قیام عاشورا الهامبخش جنبشهای عدالتخواهانه تاریخ، حتی برای چهرههای بزرگی مانند گاندی بوده است.
آیتالله سعیدی «ساخت درونی قدرت» را نخستین مؤلفه تربیت فاطمی عنوان و تفاوت قدرت برخاسته از فطرت انسانی با قدرتهای استکباری را یادآور شد.
او همچنین با تأکید بر نقش سپاه امام زمان (عج) بهعنوان سپاهی با ویژگیهای فاطمی، تحقق مفاهیمی نظیر حجاب را منوط به تقویت این تربیت دانست.
امام جمعه قم «مهر و عاطفه نسبت به انسانها» را دومین مؤلفه تربیت فاطمی و راهی برای انسجام و تقویت قدرت نرم جامعه معرفی و بر لزوم بازخوانی این الگو در مواجهه با هجمههای فرهنگی و تقویت هویت نسل جوان تاکید کرد.
او در پایان برنامهریزی خانواده، مدرسه و نهادهای فرهنگی براساس سیره حضرت زهرا (س) را راهی برای پیشبرد جامعه اسلامی عنوان کرد.