باشگاه خبرنگاران جوان - آمارهای تجارت خارجی نشان میدهد شکاف صادرات و واردات همچنان ادامه دارد و اصلاح زیرساختهای تجاری بیش از گذشته ضرورت پیدا کرده است.
سرپرست معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام جدیدترین آمار تجارت خارجی کشور گفت: صادرات غیرنفتی ایران در هفتماهه امسال به ۳۲ میلیارد دلار رسیده و واردات نیز ۳۴.۲ میلیارد دلار بوده است.
به گفته محمدصادق قنادزاده، صادرات کشور روندی رو به رشد دارد، اما برای جهش بیشتر آن، باید اقدامات داخلی و خارجی همزمان پیش برود.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح زیرساختهای تجاری، تأمین کانتینرهای یخچالدار، تسهیل رویههای گمرکی و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت که دولت در این بخشها برنامههای مشخصی اجرا کرده است.
قنادزاده همچنین از توسعه همکاریهای تجاری با عمان، کویت، قطر و امارات و امضای موافقتنامههای ترجیحی با کشورهای منطقه خبر داد.
وی با اشاره به ظرفیتهای بنادر جنوب، بهویژه بندر دیر در استان بوشهر، گفت: این منطقه از محورهای مهم تجارت دریایی کشور است و بوشهر نیز به دلیل ارتباط مستقیم با کشورهای حوزه انرژی، یکی از استانهای راهبردی تجاری ایران محسوب میشود.
متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی در این دوره ۳۴۸ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۹۲ درصد کاهش یافته است. مهمترین اقلام
صادراتی غیرنفتی شامل: گاز طبیعی ۲.۷۹۶ میلیارد دلار (کاهش ۳۲.۳۷ درصد)، وروپان مایعشده ۲.۰۹۹ میلیارد دلار (افزایش ۷.۰۴ درصد)، قیر نفت، ۱.۳۸۱ میلیارد دلار (افزایش ۴.۱۱ درصد)، بوتان مایعشده، ۱.۳۵۸ میلیارد دلار (افزایش ۹.۱۲ درصد)، متانول: ۱.۳۳۷ میلیارد دلار (کاهش ۱۳.۳۶ درصد)، شمش آهن و فولاد غیرممزوج، ۱.۱۸۳ میلیارد دلار (افزایش ۳۴.۸۸ درصد)، اوره، ۱.۰۲۸ میلیارد دلار (افزایش ۰.۰۸ درصد).
مقاصد عمده صادراتی شامل چین (۸.۲۲۷ میلیارد دلار)، عراق (۵.۸۲۳ میلیارد دلار)، امارات (۴.۵۰۰ میلیارد دلار)، ترکیه (۳.۷۱۴ میلیارد دلار) و افغانستان (۱.۴۰۵ میلیارد دلار) بوده است.
متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی ۱۵۳۳ دلار بوده که نسبت به سال گذشته ۱۷.۳۹ درصد کاهش دارد. مجموع واردات کشور نیز ۲۲.۳ میلیون تن به ارزش ۳۴.۲ میلیارد دلار ثبت شده است.
اقلام اصلی واردات: طلا (شمش): ۲.۱۳۲ میلیارد دلار (کاهش ۴۶.۳۵ درصد نسبت به سال گذشته، اما رتبه اول واردات)، ذرت دامی ۱.۸۹۰ میلیارد دلار، روغن دانه آفتابگردان ۱.۳۰۶ میلیارد دلار (افزایش ۱۵۳ درصدی)، تلفن همراه هوشمند: ۱.۰۵۸ میلیارد دلاز، ببرنج: ۱.۰۴۵ میلیارد دلار (افزایش ۹۱.۱۳ درصدی)، قطعات منفصله خودرو: ۷۲۷ میلیون دلار (افزایش ۵۴ درصدی)
کشورهای اصلی طرف معامله در واردات نیز امارات (۱۰.۵۵۴ میلیارد دلار)، چین (۹.۲۴۷ میلیارد دلار)، ترکیه (۵.۳۶۲ میلیارد دلار) و هند (۱.۱۸۵ میلیارد دلار) بودهاند.
رئیس کل گمرک اعلام کرد که در هفتماهه امسال ۲۰ تن شمش طلا به کشور وارد شده که ارزش آن ۲.۱ میلیارد دلار است. این رقم برای نخستینبار طلا را در جایگاه اولین کالای وارداتی ایران قرار داده و به موضوعی مهم در تحلیلهای اقتصاد و تجاری تبدیل کرده است.
منبع: فارس