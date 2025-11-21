وزارت دفاع روسیه روز جمعه از آزادسازی چند منطقه جدید در شرق اوکراین از جمله مناطق یامپیل، استاوکی و نووسلیوکا در منطقه دونتسک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع روسیه روز جمعه اعلام کرد نیروهایش مناطق «یامپیل»، «استاوکی»، «نووسلیوکا» و «ماسلیاکیوکا» در منطقه دونتسک شرق اوکراین و همچنین روستای «رادیسن» در منطقه همجوار دنیپروپتروفسک را آزاد کرده است.
این در حالی است که کرملین اعلام کرد حدود ۵۰۰۰ سرباز اوکراینی در ساحل شرقی رود اوسکول در منطقه خارکف شرق اوکراین به دام افتادهاند.
خبرگزاری رویترز نتوانسته است به طور مستقل این اظهارات میدانی را تأیید کند.
روسیه شب گذشته نیز ادعا کرده بود شهر بزرگ کوپیانسک در این منطقه را تصرف کرده، موضوعی که اوکراین آن را رد کرده است.
منبع: رویترز